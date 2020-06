Une mine de données pour l'analyse de la marche : l'université des sciences appliquées de Sankt Pölten et la compagnie d'assurances AUVA ouvrent une base de données pour la recherche

L'université des sciences appliquées de Sankt Pölten (St. Pölten UAS) et la compagnie d'assurances générales accident autrichienne AUVA ont rendu accessible aux publics du monde entier l'un des plus grands jeux de données sur l'analyse automatisée de la marche. Les chercheurs sont libres d'utiliser les données afin d'améliorer l'analyse automatisée de la marche à l'aide de méthodes telles que l'apprentissage automatique.

SANKT PÖLTEN, Autriche, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- « L'analyse de la marche fournit une quantité considérable de données. Leur interprétation est difficile et il existe un grand intérêt à accompagner les processus de prise de décision médicale à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique. Plus nous disposons de données, meilleurs sont les résultats », explique Brian Horsak, responsable de l'axe de recherche « Rééducation motrice » à la St. Pölten UAS.

Des données rendues anonymes de plus de 2 000 patients

Afin de faciliter la recherche, les traitements et le diagnostic, Brian Horsak et ses confrères de la St. Pölten UAS et d'AUVA ont désormais publié l'un des plus grands jeux de données anonymes au monde sur ce sujet. Les données comprennent des informations rendues anonymes sur plus de 2 000 patients après des transplantations d'articulations, des fractures et des blessures des ligaments et sur des troubles associés des hanches, des genoux, des chevilles et des os du talon.

Les données proviennent de plusieurs années de pratique clinique d'analyse de la marche et peuvent être utilisées pour améliorer les procédés et les modèles d'analyse. La base de données nommée « GAITREC » est disponible en ligne gratuitement.

« Nous avons traité et publié les données en collaboration avec AUVA. En ces temps de coronavirus, cet ensemble de données est d'autant plus intéressant que de nombreux experts ne sont pas en mesure de collecter des données en laboratoire et doivent donc se fier aux jeux de données existants. Notre ensemble de données peut être utile ici, tant pour l'enseignement que pour la recherche », souligne Djordje Slijepčević, co-auteur de « GaitRec » et spécialiste de l'apprentissage automatique à la St. Pölten UAS.

La recherche est axée sur la rééducation motrice

L'axe de recherche Rééducation motrice à la St. Pölten UAS développe des approches de rééducation physique assistées par la technologie et favorise leur application généralisée dans la pratique clinique grâce à des collaborations avec des partenaires.

Ces dernières années, la St. Pölten UAS a élargi ses compétences dans les domaines de la rééducation motrice, de l'analyse de la marche et du mouvement en 3D avec instruments, de l'apprentissage automatique, de l'analyse visuelle, ainsi que de la réalité augmentée et virtuelle, et elle les a ancrées sur place au Center for Digital Health Innovation (CDHI). Avec le Digital Health Lab, l'université des sciences appliquées dispose de l'un des laboratoires de recherche les plus modernes d'Autriche dans ces domaines.

Les travaux sur la base de données GAITREC ont été en partie financés par NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) et par le département des sciences et de la recherche du gouvernement fédéral de Basse-Autriche.

Publication « GaiTRec, a Large-Scale Ground Reaction Force Dataset of Healthy and Impaired Gait » (Un ensemble de données à grande échelle sur la force de réaction du sol pour une démarche saine et anormale)

Brian Horsak, Djordje Slijepcevic, Anna-Maria Raberger, Caterine Schwab, Marianne Worisch, Matthias Zeppelzauer

Lien vers le document : https://www.nature.com/articles/s41597-020-0481-z

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12162300

Lien vers l'ensemble de données :

https://figshare.com/collections/GaitRec_A_large-scale_ground_reaction_force_dataset_of_healthy_and_impaired_gait/4788012

