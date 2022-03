Une mise à niveau complète de l'outil de diagnostic intelligent THINKDIAG 2 est disponible : Plus rapide et plus fiable

Ces données témoignent de la promesse de commodité, de rapidité et de fiabilité du produit THINKDIAG en tant qu'outil de diagnostic portable et intelligent comparable aux équipements de diagnostic professionnels.

THINKCAR TECH s'est toujours engagé à développer des produits de base pour promouvoir l'innovation des produits, en se basant sur l'expérience et les commentaires des utilisateurs, et créer de la valeur pour tous les utilisateurs.

Pour cette raison, après 6 mois de développement, THINKCAR présente maintenant aux utilisateurs mondiaux un produit complet mis à jour : THINKDIAG 2, un nouveau produit supportant le protocole CANFD, avec 9 langues et une structure plus robuste, comme un outil de diagnostic professionnel.

Les utilisateurs peuvent garder les informations d'utilisateur originales sur l'application THINKDIAG original et lier ce produit. Le nouveau protocole permet d'accélérer le diagnostic, d'économiser le temps d'attente du scan de diagnostic intelligent du véhicule entier, et d'augmenter l'efficacité du diagnostic de plus de 2 fois. La stabilité de la transmission des données a été améliorée qualitativement, et davantage de types de véhicules sont pris en charge, notamment ceux de la marque General Motors.

L'apparence adopte un design simple, tout en augmentant la taille du produit dans une certaine mesure, ce qui est plus adapté à la prise en main et au transport ; le matériau de la coque adopte l'ABS + silicone à haute résistance, sur la base de la première génération pour améliorer de manière exhaustive la durabilité et la résistance aux chutes des produits, de sorte que, quel que soit l'environnement de travail, il fournit un diagnostic fiable et stable. Le message d'état de l'indicateur double face permet aux utilisateurs d'observer directement l'état de fonctionnement du produit en toutes circonstances. Équipé d'une ligne de données de diagnostic de 650 mm, le produit offre plus d'espace et de commodité pour l'insertion et le retrait des équipements. Dans la dernière version de l'application THINKDIAG, les utilisateurs peuvent choisir entre 9 langues, ce qui convient à une utilisation internationale.

La première date de sortie est du 7 au 10 mars sur AliExpress, et d'autres plateformes de commerce électronique seront bientôt disponibles. Veuillez continuer à prêter attention à la mise à jour continue des produits de qualité de THINKCAR TECH.

