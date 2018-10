Une nouvelle ère pour Grand Seiko s'ouvre avec la création de Grand Seiko Corporation of America

TOKYO, 2 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Seiko Watch Corporation est ravie d'annoncer la création d'une nouvelle société qui commercialisera la marque Grand Seiko aux États-Unis d'Amérique. Grand Seiko Corporation of America a été constituée en vertu des lois de l'État de New York et est une filiale en propriété exclusive de Seiko Watch Corporation.

Depuis son lancement international en 2010, la réputation de Grand Seiko en tant que marque horlogère de luxe de premier plan s'est rapidement développée, grâce à sa série de montres mécaniques primées, sa gamme Spring Drive unique et ses collections exclusives à quartz. La collection Grand Seiko est offerte à des prix allant de 2200 $ à 60 000 $. En 2017, un nouveau chapitre de l'histoire de Grand Seiko s'est ouvert avec le lancement d'une collection plus large et avec la création de Grand Seiko en tant que marque entièrement indépendante.

Grand Seiko Corporation of America est la première société Grand Seiko indépendante au monde. Elle commercialisera Grand Seiko à travers son réseau existant de détaillants partenaires, par le biais de la boutique Grand Seiko à Beverley Hills et dans les boutiques Seiko à New York et Miami. D'autres plans pour une présence accrue dans la vente au détail et d'autres initiatives de commercialisation seront dévoilés à New York au mois de novembre.

« La création de cette nouvelle société est une part importante de notre stratégie mondiale pour valoriser davantage l'image de Grand Seiko. Grand Seiko a réalisé des progrès remarquables aux États-Unis ces deux dernières années. La nouvelle société sera capable de poursuivre sur cette lancée, en se concentrant de manière unique sur le développement de Grand Seiko en tant que marque horlogère de luxe et en répondant aux besoins des détaillants partenaires et de ses clients. Une période passionnante s'ouvre à nous », a déclaré Shinji Hattori, le président-directeur général de Seiko Watch Corporation.

À propos de Grand Seiko

Née en 1960, Grand Seiko a longtemps eu des adeptes fidèles au Japon en tant montre de luxe de premier plan. Lancée internationalement en 2010, Grand Seiko est désormais disponible dans tous les marchés majeurs du monde entier. Grand Seiko est l'un des quelques rares horlogers entièrement intégrés au monde, avec des capacités complètes en interne dans chaque domaine de l'horlogerie, du développement des matériaux des composants en passant par la conception et la fabrication jusqu'à l'assemblage et l'ajustement. Chaque montre Grand Seiko est assemblée et ajustée à la main par des artisanes et artisans hautement qualifiés dans deux ateliers dédiés au Japon. Dès le départ, Grand Seiko s'est concentrée sur l'essentiel de l'horlogerie ; chaque montre Grand Seiko offre les plus hauts niveaux de précision, de lisibilité, de durabilité et de simplicité d'utilisation. Avec la pureté simple du design, le plus haut niveau de savoir-faire manuel dans chaque détail et une solide dimension esthétique japonaise, toutes les montres Grand Seiko ont une beauté spéciale et unique qui est la caractéristique distinctive de la marque. Lauréate de nombreux prix, et notamment au Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2014, Grand Seiko offre un large éventail de conceptions qui intègrent des calibres mécaniques, Spring Drive et quartz exclusifs.

Site Web officiel : https://www.grand-seiko.com/global-en/

À propos de Seiko aux États-Unis

Seiko Corporation of America a été créée en 1970 pour commercialiser des montres de marque Seiko. Située dans le New Jersey, Seiko Corporation of America a, jusqu'à présent, commercialisé à la fois des montres Grand Seiko et Seiko et a été chargée de la gestion des trois boutiques emblématiques de la société aux États-Unis. Avec la création de Grand Seiko Corporation of America, les opérations de la société seront scindées en deux. Grand Seiko Corporation of America commercialisera Grand Seiko et les collections premium de Seiko par le biais du canal de vente au détail indépendant. Elle gèrera également toutes les opérations de vente au détail actuelles et futures. Seiko Watch of America, jusqu'à présent Seiko Corporation of America, continuera de commercialiser la collection de montres Seiko de base et sera chargée de tout le support logistique et de service de toutes les marques, y compris Grand Seiko.

Related Links

https://www.grand-seiko.com/global-en/