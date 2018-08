Une nouvelle enquête de Planview révèle les difficultés croissantes des organisations dans la gestion de la productivité et de la collaboration au travail

AUSTIN, Texas, le 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête internationale sur la collaboration dans le cadre des activités et des projets menée par Planview®, leader mondial des solutions de gestion des activités et des ressources, met en lumière les problèmes croissants posés par des effectifs de plus en plus virtuels et éparpillés géographiquement. Selon les réponses des 650 travailleurs du savoir interrogés, les équipes perdent jusqu'à 20 heures par mois faute d'outils intégrés ou centralisés à l'échelle de l'entreprise.

Il en ressort principalement un certain nombre de défis universels rencontrés dans la gestion des équipes et des projets.

Tout le monde est chef de projet. Deux répondants sur trois déclarent gérer des projets sans qualification, certification, ni formation officielles. Ces chefs de projet « involontaires » ne respectent pas les normes applicables en matière de gestion de projet, contribuant ainsi à la prolifération d'outils spécialisés à la fois fragmentés et cloisonnés. Les équipes sont de plus en plus variées et virtuelles. 80 % des répondants collaborent avec d'autres fonctions métiers (soit une augmentation de 40 % par rapport à l'enquête de 2015), tandis que 59 % d'entre eux sont dispersés géographiquement (soit 30 % de plus qu'en 2015). Concrètement, les responsables doivent donc relever des défis de communication qui étaient peu fréquents il y a seulement trois ans. Le PMO, qui pilote 72 % des projets de l'organisation, joue les premiers rôles. Du fait de cette approche descendante (ou « top-down ») des processus standard de gestion, une plus grande proportion de projets sont alignés sur les objectifs stratégiques et de rentabilité de l'organisation. Résultat : une complexité et une exigence de transparence accrues. Pour y répondre, les chefs de projet doivent maintenant concilier les nombreuses méthodes de travail de leurs équipes et la nécessité de fournir au PMO un compte rendu standard sur l'avancement, l'état et le coût des projets. La profusion d'outils disparates nuit à la productivité des équipes. Les équipes s'appuient en moyenne sur six outils différents pour la collaboration, privilégiant le plus souvent les e-mails, les conférences audio, les conférences Web et les feuilles de calcul. Qui plus est, 25 % des répondants indiquent que tout le monde utilise des outils différents. Le recours à ces outils déconnectés les uns des autres pour gérer les projets entraîne des problèmes de communication et une baisse de la productivité. Le manque d'efficacité de la collaboration se révèle lourd de conséquences. Les équipes perdent plus de 20 heures par mois à essayer de résoudre les problèmes de collaboration, problèmes qui donnent également lieu à des délais non respectés pour 54 % des répondants, à une baisse de la qualité (35 %) et à des dépassements de budget (26 %).

« Dispersée géographiquement et souvent virtuelle, l'équipe moderne n'en continue pas moins de s'appuyer largement sur les feuilles de calcul et les e-mails. L'inefficacité de la communication peut faire perdre chaque année près de 9 semaines aux équipes », explique Zach McDowell, responsable produit chez Planview. « Aujourd'hui, il devient plus difficile de créer les produits et les services connectés que recherchent les clients. C'est pourquoi les équipes doivent avoir accès à des solutions intégrées offrant une visibilité sur l'avancement, les points de blocage, les opportunités et les résultats à travers toute l'entreprise. »

