Une nouvelle enquête de Dimensional Insight fait apparaître que plus de la moitié des directeurs des systèmes d'information dans les soins de santé ne font pas pleinement confiance à leurs données

LEYDE, Pays-Bas, 20 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Dimensional Insight®, le créateur de Diver Platform™, une solution de gestion de données et d'analytique, a présenté les résultats d'une nouvelle enquête sur la confiance dans les données dans les organisations de soins de santé. La société a interrogé les membres d'une organisation professionnelle pour les directeurs des systèmes d'information et d'autres responsables des services informatiques dans les soins de santé. Globalement, elle a conclu que peu d'organisations avaient pleinement confiance dans leurs données, tandis que leurs niveaux de libre-service variaient dans toute l'entreprise. Cette enquête a également fait apparaître que la plupart des organisations de soins de santé envisageaient d'investir de l'argent dans l'amélioration tant de la confiance dans les données que dans le libre-service.

Dans le cadre de cette enquête, 85 directeurs des systèmes d'information dans les soins de santé ont dû répondre à quatre questions concernant les données cliniques, financières et opérationnelles de leur organisation :

Quel est, selon vous, l'indice de confiance dans les données au sein de vos différentes communautés d'utilisateurs, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l'indice le plus élevé ? L'indice de confiance était défini comme la mesure dans laquelle « les populations d'utilisateurs pensent qu'elles peuvent avoir confiance dans les données qui leur sont fournies pour prendre des décisions ».

Selon vous, quel pourcentage de votre population d'utilisateurs agit en libre-service pour prendre des décisions fondées sur les données ?

Entendez-vous accroître ou diminuer vos investissements dans l'amélioration de la confiance dans les données ?

Envisagez-vous d'accroître ou de diminuer vos investissements dans l'analytique en libre-service ?

Les résultats de l'enquête montrent que moins de la moitié des directeurs des systèmes d'information ont pleinement confiance dans leurs données. Les résultats sont notamment les suivants :

48 % des personnes interrogées ont évalué à 8 ou plus les données financières sur une échelle de 10 points. Le pourcentage de réponses « 8 ou plus » était de 40 % pour les données cliniques et de 36 % pour les données opérationnelles.

Les utilisateurs cliniques présentent le niveau le plus bas de libre-service pour prendre des décisions fondées sur les données. Plus de la moitié des directeurs des systèmes d'information signalent que 30 % ou moins de leur population clinique agissent en libre-service pour prendre des décisions fondées sur les données.

Environ trois quarts des organisations de soins de santé envisagent d'accroître leurs investissements en vue de renforcer la confiance dans les données et les capacités de libre-service.

Cette enquête montre que les organisations de soins de santé ont encore beaucoup à faire pour instaurer une confiance à toute épreuve dans leurs données et un accès en libre-service. Il apparaît que les cadres sont conscients de ces difficultés et sont disposés à mobiliser des ressources pour renforcer à la fois la confiance et l'accès.

« La confiance dans les données est plus importante que jamais, à l'heure où les organisations de soins de santé passent d'un modèle de rémunération à l'acte à des soins fondés sur la valeur », explique Fred Powers, PDG de Dimensional Insight. « Pendant cette transition, les organisations de soins de santé doivent mettre en balance, d'un côté, les investissements, les risques et les compromis et, de l'autre, des données quantitatives dignes de confiance. Ce type de prise de décisions fondées sur les données sera décisif pour les initiatives et les choix lourds de conséquences que nécessitent des soins de santé fondés sur la valeur. »

Pour de plus amples informations, lisez l'enquête dans son intégralité sur https://www.dimins.com/white-papers/survey-data-trust/.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est un grand fournisseur de solutions d'analytique et de gestion des données. Créée en 1989, Dimensional Insight compte parmi ses clients des milliers d'organisations à travers le monde. Les clients et les analystes du secteur placent systématiquement la Diver Platform™ de Dimensional Insight en tête des plateformes d'analytique pour ses segments principaux que sont les soins de santé, la fabrication et les boissons alcoolisées.

