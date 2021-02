Une nouvelle enquête mondiale de la Fédération dentaire internationale révèle que deux tiers des pays n'autorisent pas les dentistes à administrer les vaccins COVID-19

- L'enquête montre également que la moitié des pays ayant répondu ont accepté d'inclure les dentistes dans leurs groupes de vaccination prioritaires

GENÈVE, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- La Fédération Dentaire Internationale (FDI) a demandé aujourd'hui à un plus grand nombre de pays de permettre aux dentistes d'administrer les vaccins COVID-19 après qu'une enquête auprès de ses membres ait révélé le petit nombre de pays actuellement autorisés à le faire. L'enquête a été facilitée par l'équipe spéciale COVID-19 de la FDI.

Cinquante-sept associations dentaires nationales membres, provenant du monde entier, ont révélé que près des deux tiers des pays n'avaient pas autorisé les dentistes à administrer les vaccins COVID-19 dans le cadre du déploiement national. En Europe, les pays où les dentistes ne sont pas autorisés à administrer le vaccin comprennent la Suisse, le Portugal, l'Autriche, le Danemark, la Slovaquie et la Russie (voir tableau 1).

En France, l'Ordre national des chirurgiens dentistes a demandé au gouvernement d'accorder une autorisation à la profession, mais aucune autorisation n'a été donnée à ce jour. Des discussions sont également en cours en Espagne, en Suède, en Irlande, en Australie, au Kenya, à Hong Kong et en Allemagne.

« La santé bucco-dentaire est une composante fondamentale de la santé et du bien-être général, et la santé bucco-dentaire est un service public essentiel », a déclaré le Dr Gerhard Konrad Seeberger, président de la Fédération dentaire internationale FDI.

« Des efforts devraient être faits pour permettre aux dentistes d'administrer les vaccins COVID-19 lorsque cela est possible dans le cadre de la législation et de la réglementation nationales, et avec un minimum de perturbation des services de soins bucco-dentaires. »

Pays autorisant les dentistes à administrer les vaccins COVID-19

Sur les 57 réponses à l'enquête, les pays qui ont accordé à la profession l'autorisation d'administrer des vaccins sont notamment les suivants : Cambodge, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Liban, Nigeria, Serbie, Slovénie et Royaume-Uni (17 %) (voir tableau 2). De manière significative, certains de ces pays incluent ceux où les dentistes n'ont pas été autorisés auparavant à administrer des vaccins, ou du moins le vaccin contre la grippe.

Aux États-Unis , une vingtaine d'États autorisent actuellement les dentistes à administrer les vaccins COVID-19.

Inclusion des dentistes dans les groupes de vaccination prioritaires

L'enquête a également examiné la priorité accordée aux dentistes dans les programmes de déploiement du vaccin COVID-19.

Au total, 53 % des pays ayant répondu ont déclaré que les dentistes seraient inclus dans les groupes de vaccination prioritaires (voir tableau 2), 12 % ont déclaré qu'ils ne le seraient pas, et 18 % ont répondu que le programme de vaccination et les groupes prioritaires étaient encore en cours de planification. Les pays qui n'incluent pas les dentistes comme groupe prioritaire sont le Cambodge, la Colombie, le Kazakhstan, la Roumanie, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et la Thaïlande (voir tableau 1).

Avant la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire du 20 mars, la FDI publiera une nouvelle série de données sur le nombre de cas d'infection par COVID-19 chez les dentistes du monde entier.

À propos de la Fédération dentaire internationale (FDI) La FDI est le principal organe représentatif de plus d'un million de dentistes dans le monde, dont la vision est de conduire le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. Elle compte quelque 200 associations nationales membres et des groupes spécialisés dans plus de 130 pays. www.fdiworlddental.org

Notes à l'intention des rédacteurs :

Tableau 1

Pays où les dentistes ne seront pas autorisés à administrer les vaccins COVID-19 Pays où les dentistes ne seront pas inclus dans les groupes de vaccination prioritaires Andorre Cambodge Autriche Colombie Burkina Faso Kazakhstan Danemark Roumanie Guam Arabie Saoudite Honduras Corée du Sud Israël Thaïlande Japon

Myanmar

Pays-Bas

Portugal

Roumanie

Russie

Arabie Saoudite

Seychelles

Slovaquie

Suisse

Thaïlande

Turquie



Tableau 2

Pays où les dentistes sont autorisés à administrer des vaccins Pays où il est confirmé que les dentistes font partie des groupes de vaccination prioritaires Cambodge Australie Colombie Autriche Égypte Canada Inde Chili Indonésie Danemark Liban Égypte Nigeria Géorgie Serbie Allemagne Slovénie Grèce Royaume-Uni Guam États-Unis Honduras

Inde

Indonésie

Israël

Japon

Liban

Myanmar

Pays-Bas

Panama

Portugal

Russie

Serbie

Seychelles

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Sri Lanka

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni

Source : Enquête auprès des membres de la Fédération internationale FDI novembre 2020-janvier 2021, envoyée à 113 pays.

SOURCE FDI World Dental Federation