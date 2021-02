Une nouvelle ère de paix : La société israélienne Biogal lance un partenariat avec Eurovets des EAU pour la distribution des produits vétérinaires de Biogal

GALED, Israël, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Biogal - Galed Laboratories est heureux d'annoncer qu'il a conclu un partenariat stratégique historique avec Eurovets Veterinary Suppliers, suite au récent traité de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Les deux leaders mondiaux dans le domaine des solutions et des diagnostics vétérinaires combineront leurs ressources et leur expertise collectives pour améliorer le bien-être des animaux.

Biogal and Eurovets are entering into a strategic partnership, following the recent peace treaty between Israel and the UAE. The two global leaders in the field of veterinary diagnostics will combine their collective resources and expertise to improve animal welfare.

En août 2020, deux accords de normalisation ont été signés entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Officiellement connu sous le nom d'Accord de paix des Accords d'Abraham : Traité de paix, de relations diplomatiques et de normalisation complète entre les Émirats arabes unis et l'État d'Israël, l'accord promet d'établir des relations normales et amicales entre les pays. Biogal est l'une des premières entreprises israéliennes de cette nouvelle ère de paix à établir une relation commerciale avec les EAU, grâce à un partenariat avec Eurovets, qui présentera les solutions de diagnostic vétérinaire de Biogal à un nouveau public aux EAU, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, à Oman, au Koweït et au Qatar.

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'Eurovets a rejoint l'écosystème de Biogal, et nous sommes fiers d'être parmi les premières entreprises israéliennes à former une telle alliance suite au traité de paix entre Israël et les EAU », déclare Marcela Raisman, PDG de Biogal. « Avec Eurovets, nous soutenons le nouvel accord entre les pays et nous ne pouvons qu'espérer qu'il incitera d'autres entreprises à faire de même. Grâce à notre collaboration, nous sommes convaincus que nous créerons une valeur durable pour les vétérinaires du monde entier et pour leurs patients. »

« En réunissant le leader du secteur des solutions vétérinaires et de diagnostic avec les principales solutions d'approvisionnement et d'assistance vétérinaires pour l'industrie de la santé animale des EAU, nous offrons une valeur ajoutée pour les clients, les partenaires et, bien sûr, pour les patients eux-mêmes », déclare le Dr Martin Wyness, actionnaire d'Eurovets. « Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble. »

À propos de Biogal :

Biogal - Galed Laboratories est un leader mondial dans le domaine des solutions de diagnostic vétérinaire. Depuis 1986, il a réalisé des percées et des développements dans le domaine du diagnostic vétérinaire pour les animaux de compagnie et d'élevage.

À propos d'Eurovets :

Eurovets a été créé par deux vétérinaires spécialisés dans les animaux de compagnie et formés en Occident, le Dr Martin Wyness et le Dr Jonathan Hale. Leur objectif était d'améliorer et de combler le fossé entre l'offre et la demande auquel de nombreux vétérinaires sont confrontés. Au fil des ans, ils sont devenus l'un des fournisseurs vétérinaires les plus fiables des Émirats arabes unis.

