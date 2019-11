Une nouvelle ère pour le tourisme: Vienne présente sa « Visitor Economy 2025 », une stratégie économique appliquée aux séjournants

VIENNE, le 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur les concepts touristiques établis ces dernières années, la ville de Vienne dévoile sa stratégie d'une « Visitor Economy 2025 », élaborée sous l'égide de l'Office de Tourisme de Vienne. Guidée par le leitmotiv « Shaping Vienna » (« Façonner Vienne »), cette stratégie repense complètement le tourisme et son effet sur la destination, tout en ciblant des pratiques de développement durable et en équilibrant les besoins des résidents et des séjournants.