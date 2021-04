Une nouvelle étude clinique montre que le test rapide JOYSBIO COVID-19 de détection des anticorps neutralisants est précis à près de 98 % pour vérifier les anticorps après la vaccination

Alors que le monde a dépassé la pandémie de COVID-19 grâce aux différents vaccins, la présence d'anticorps neutralisants après la vaccination devient un sujet d'actualité. Le test de JOYSBIO détecte des anticorps neutralisants, c'est-à-dire des anticorps qui se lient à une partie spécifique de l'agent pathogène. Ces anticorps ont été observés en laboratoire pour diminuer l'infection des cellules par le virus du SARS-Cov-2. Leur présence indique que le patient possède un certain niveau d'immunité contre l'infection par le SARS-COV-2.

« En prélevant seulement quelques gouttes de sang sur le doigt, le kit de test JOYSBIO COVID-19 Neutralizing Antibody peut trouver les anticorps neutralisants en moins d'une demi-heure », a précisé Zhang. « Les tests traditionnels prennent du temps, sont coûteux, et certains nécessitent même un laboratoire de niveau 3.

« Chez JOYSBIO, notre objectif est d'aider à permettre aux gens de vivre une vie plus normale. Une fois que l'état d'immunité d'une personne est vérifié, soit par la vaccination, soit après une infection, elle court beaucoup moins de risques de retomber malade et, selon les données actuelles, d'être porteuse de cette maladie. »

« Le kit de test des anticorps neutralisants COVID-19 de JOYSBIO est un test à flux latéral pour le dépistage rapide des anticorps neutralisants, qui peut imiter le processus de neutralisation du virus. Ce test à flux latéral contient deux composants clés : le domaine de liaison au récepteur recombinant (RBD) du SARS-CoV-2 marqué par de l'or colloïdal, et l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine 2 (hACE2) recouverte d'une membrane de nitrate de cellulose. L'interaction protéine-protéine entre RBD et hACE2 peut être bloquée si les échantillons testés contiennent un certain niveau d'anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2. » - de Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. est une société chinoise de biotechnologie axée sur la R&D qui développe, fabrique et fournit des kits de tests rapides de diagnostic in vitro (IVD) de haute qualité ainsi que des kits de réactifs révolutionnaires et personnalisés dans le monde entier. JOYSBIO a été fondée par une équipe de professionnels possédant de nombreuses années d'expertise technique, marketing/vente, opérationnelle et de fabrication dans ce secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1488472/JOYSBIO_COVID_19_Neutralizing_Antibody_Rapid_Test.jpg

