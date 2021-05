Une nouvelle étude de PSI présente les sept compétences actuelles qui définiront les facteurs de réussite professionnelle pour la prochaine décennie

Les résultats montrent que, dans un monde du travail en pleine transformation, les compétences clés pour réussir ont complètement changé

GLENDALE, Californie, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- PSI a publié aujourd'hui une étude présentant les compétences les plus importantes pour réussir dans le monde du travail de l'avenir. Selon PSI, les aptitudes qui étaient les plus recherchées durant la dernière décennie seront probablement remplacées par un nouvel ensemble de compétences, du fait de changements qui se sont produits en milieu de travail attribuables à la pandémie et à la transformation numérique, entre autres facteurs. En s'appuyant sur des données provenant de plus de 10 000 évaluations à 360 degrés de ses clients à l'échelle mondiale, occupant différents rôles et œuvrant dans un certain nombre d'industries de taille variable, PSI a dégagé les sept compétences les plus importantes observées au cours de la dernière décennie.

Afin de prévoir quelles seront les nouvelles compétences clés essentielles dans un monde du travail transformé, PSI a analysé les thèmes émergents observés sur le terrain au cours de la dernière année, ainsi que d'autres recherches sur le monde du travail de demain, comme le rapport sur les compétences d'avenir au sein du milieu du travail publié par le Forum économique mondial.

Ces nouvelles compétences se manifestent par une ouverture d'esprit, le fait de tirer parti de la numérisation, d'établir des liens avec les autres et de gérer notre propre bien-être. Dans le monde moderne du travail, la priorité accordée aux compétences générales et la capacité à s'adapter au changement et à accueillir la diversité sont extrêmement importantes, et PSI s'attend à ce que ces qualités aient une incidence énorme sur la réussite professionnelle dans l'avenir. Ensemble, elles fournissent aux individus une base solide pour s'adapter au changement, à l'ambiguïté et à la complexité, leur permettant de ne plus simplement survivre au travail, mais de s'y épanouir. Voici les sept compétences clés :

La pensée critique

La souplesse dans l'apprentissage

L'agilité numérique

L'établissement de relations

L'acceptation de la diversité

La résilience

L'acceptation du changement

Ces compétences résistent à l'épreuve du temps pour ce qui est de mesurer les performances au travail, parce qu'elles permettent de cerner les comportements concrets qui peuvent être évalués et perfectionnés, et d'en estimer la valeur. Grâce à des décennies de recherche sur le comportement et les performances au travail, les psychologues et les spécialistes du comportement de PSI sont en mesure de définir la mosaïque de compétences professionnelles qui permettent de réussir professionnellement.

« Le monde du travail d'aujourd'hui est en constante évolution, ce qui représente un défi important pour les entreprises lorsqu'il s'agit de recruter et de gérer leur ressource la plus importante, c'est-à-dire leur personnel, a déclaré Dan Hughes, directeur de la recherche et du développement international à PSI.

Les compétences constituent toujours un moyen simple, clair et observable de cerner ce à quoi ressemble un « bon » travail et de mesurer la performance des employés. Notre objectif est d'aider les entreprises à comprendre quelles compétences seront importantes dans le milieu de travail post-pandémie, afin qu'elles sachent sur quoi mettre l'accent lorsque viendra le temps de recruter la main-d'œuvre de demain. »

La publication du rapport marque le lancement de nouvelles ressources et de solutions ciblées par PSI, destinées à aider les entreprises et les personnes à s'adapter avec succès à un monde du travail en pleine transformation. Vous trouverez de plus amples renseignements ici .

À propos de PSI

PSI, ce sont des spécialistes du talent, des psychologues, des scientifiques des données et des consultants en RH qui évaluent, sélectionnent, perfectionnent et recrutent des talents à l'échelle mondiale. Centrée sur la psychologie et disposant de la technologie appropriée, PSI aide ses clients à prendre des décisions fondées sur les données pour leur effectif. PSI améliore le travail aux quatre coins de la planète en réalisant chaque année plus de 30 millions d'évaluations dans plus de 50 langues. Libérez le potentiel des talents. Réalisez vos ambitions.

Related Links

https://www.psionline.com/



SOURCE PSI Services