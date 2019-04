Une nouvelle étude estime le marché mondial du cannabis à plus de 340 milliards de dollars américains

Malgré une interdiction mondiale généralisée, 263 millions de personnes dans le monde consomment du cannabis chaque année

WASHINGTON, 19 avril, 2019 /PRNewswire/ -- New Frontier Data, l'autorité en matière d'analyse de données et de veille stratégique sur l'industrie mondiale du cannabis a publié le Rapport mondial sur le cannabis : les perspectives du secteur pour 2019. La société estime le marché potentiel mondial du cannabis (réglementé et illicite) à 344 milliards de dollars américains et identifie les cinq principaux marchés régionaux comme étant l'Asie (132,9 milliards de dollars américains), l'Amérique du Nord (85,6 milliards de dollars américains), l'Europe (68,5 de dollars américains), l'Afrique (37,3 milliards de dollars américains) et l'Amérique latine (9,8 milliards de dollars américains). En outre, New Frontier Data rapporte que ce marché mondial est constitué actuellement de 263 millions de consommateurs de cannabis.

« Plus de 50 pays dans le monde ont légalisé une forme ou autre de cannabis à usage médical, tandis que six pays ont légalisé la consommation de cannabis pour adultes (dit aussi usage récréatif) », a déclaré la fondatrice et PDG de New Frontier Data, Giadha Aguirre de Carcer. « L'industrie légale du cannabis s'est véritablement mondialisée. Malgré l'interdiction généralisée, la consommation de cannabis continue d'augmenter alors que les attitudes et les perceptions critiques à l'égard du consommateur de cannabis typique continuent d'évoluer. Cette évolution sociale et culturelle a créé un marché mondial ayant un potentiel énorme pour les parties prenantes de douzaines de secteurs au-delà des secteurs verticaux traditionnels qui touchent aux plantes », ajoute-t-elle.

Ce rapport offre la première analyse approfondie du marché mondial du cannabis puisqu'il évalue plusieurs aspects régionaux divergents, y compris la demande, les taux de consommation, les prix, le nombre de patients et même la cannibalisation en cours de l'alcool par le cannabis.

Voici quelques points importants à retenir :

Avec plus de 263 millions de consommateurs de cannabis dans le monde, la valeur de la demande mondiale actuelle de cannabis est estimée à 344,4 milliards de dollars américains.

On estime à 1,2 milliard le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de pathologies pour lesquelles le cannabis a une valeur thérapeutique. L'adoption d'un traitement médical au cannabis, ne serait-ce que par une faible proportion de cette population, créerait un marché énorme.

Le Canada , qui possède le plus grand marché au monde de cannabis légal pour adultes, a exporté près de 1 500 kg de cannabis séché en 2018 (soit 3 fois le volume exporté en 2017).

, qui possède le plus grand marché au monde de cannabis légal pour adultes, a exporté près de 1 500 kg de cannabis séché en 2018 (soit 3 fois le volume exporté en 2017). Des régions comme l'Amérique latine, et peut-être l'Afrique, sont sur le point d'entrer en concurrence sur le marché d'exportation en offrant des coûts de production faibles et un climat optimal. Bien qu'elle soit la région la plus lente à adopter la légalisation, l'Asie constitue également une mine d'opportunités en raison d'une main-d'œuvre bon marché et d'une longue histoire de production de chanvre.

Les jeunes adultes étant beaucoup plus favorables à la légalisation que les adultes plus âgés, la généralisation de la légalisation et de la normalisation des attitudes sociales à l'égard du cannabis constitueront une tendance durable de cette génération.

Le Rapport mondial sur le cannabis : les perspectives du secteur pour 2019 sera disponible au téléchargement à partir de vendredi sur : https://newfrontierdata.com/global-report

À propos de New Frontier Data :

Axée sur la technologie, New Frontier Data est une société multinationale indépendante de données et d'analyse qui fournit des services de veille économique et de gestion des risques aux parties prenantes de l'industrie du cannabis dans le monde entier. Les rapports et les données de New Frontier Data sont cités dans plus de 80 pays pour informer les leaders du secteur. Fondée en 2014, New Frontier Data a son siège social à Washington, D.C. et dispose de bureaux supplémentaires à Denver, dans l'État du Colorado, et à Londres, au Royaume-Uni.

New Frontier Data maintient une position neutre sur les avantages de la légalisation du cannabis. Pour plus d'informations sur New Frontier Data, veuillez consulter le site : http://www.NewFrontierData.com.

