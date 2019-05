Une nouvelle étude SoDA révèle une augmentation importante des budgets consacrés à la personnalisation client malgré un retard des capacités

Malgré l'augmentation significative des budgets à l'échelle mondiale, l'usage que font les professionnels du marketing de la personnalisation et de l'IA reste limitée

SAN FRANCISCO, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- En partenariat avec Sitecore®, le leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique, SoDA a publié le rapport SoDA Au sujet… des Tendances Mondiales de la Personnalisation, qui souligne les défis et les perspectives de développement pour les dirigeants internationaux de la personnalisation de l'expérience numérique. Le rapport SoDA est une série de livres blancs issus de la plus large publication annuelle des tendances, le rapport SoDA, utilisé par les meilleures agences et marques d'aujourd'hui, pour comprendre la dynamique qui influence l'avenir du marketing.

Dans ce nouveau rapport, SoDA et Sitecore explorent l'évolution de la personnalisation numérique et examinent les stratégies et les outils nécessaires pour produire l'expérience client la plus efficace. Les résultats ont révélé que 83 % des directions marketing et autres dirigeants ont augmenté leurs investissements dans les efforts de personnalisation en 2019 et 32 % affichent une « augmentation significative du budget » cette année.

Lorsqu'elle est déployée de manière efficace, la personnalisation améliore la vie des clients, augmente l'implication et la fidélité, par la diffusion de messages qui sont en accord avec ce que les clients veulent vraiment et anticipe même leurs besoins. Cependant, alors que ces dirigeants reconnaissent clairement l'importance de la personnalisation, la majorité semble surestimer leurs capacités actuelles. S'agissant de la personnalisation de l'expérience numérique, 67 % des dirigeants internationaux évaluent leurs organisations comme « maîtres » ou « experts » avec des niveaux de capacités de personnalisation solides et élevés. Cependant, alors qu'ils s'évaluent eux-mêmes de façon avantageuse en matière de maturité organisationnelle, moins de 40 % utilisent actuellement les critères de ciblage pour la personnalisation la plus basique.

« Il ne fait aucun doute que la personnalisation de l'expérience numérique est une priorité croissante pour les directions marketing et autres dirigeants à travers le monde », a déclaré Tom Beck, directeur général de SoDA. « Alors que nos données montrent une augmentation des dépenses pour améliorer leurs capacités, la majorité des organisations indiquent toujours des budgets limités, des limitations liées à leur plateforme technologique et des défis relatifs à leurs données, comme certains des plus grands obstacles qui entravent leurs progrès. Il est également intéressant de noter que plus de la moitié de toutes les organisations ne disposent ni d'un plan d'action stratégique adéquat, ni d'un plan d'investissement pour leurs capacités de personnalisation. »

« Il n'y a rien de plus effrayant pour moi en tant que professionnel du marketing, que de savoir que les budgets de la personnalisation augmentent, mais que les professionnels du marketing surestiment leurs capacités actuelles et sous-estiment ce qu'il faut faire pour véritablement maîtriser la personnalisation », a dit Paige O'Neill, directrice générale du marketing chez Sitecore. « Malgré le fait que plus d'un tiers des professionnels du marketing considère l'expérience numérique comme un avantage compétitif majeur, la plupart ont du mal à tirer parti des techniques cruciales de personnalisation, depuis les capacités de ciblage de base jusqu'à l'IA. Sans la construction d'une architecture interne solide et l'exploitation des ressources externes, comme la plateforme de de Sitecore, les opportunités et, en fin de compte, les investissements seront perdus. »

Les résultats de cette recherche mettent en lumière cette problématique et d'autres questions clés auxquelles font face les dirigeants et tous les professionnels du marketing de marque, en fournissant de précieux renseignements sur la situation actuelle et sur les tendances futures de la personnalisation numérique. En plus de la composante de recherche et ses conclusions, le rapport comprend des articles originaux qui fournissent des conseils essentiels pour surmonter les obstacles à la personnalisation, rédigés par des dirigeants de Microsoft, Perficient Digital, Dept, Deepend, Sitecore et d'autres. Enfin, le rapport fournit aussi aux lecteurs, une plongée au cœur des priorités d'investissement, de la production de contenu, des pratiques liées aux données et de l'allocation budgétaire.

Notamment, cette recherche montre également que l'accent placé sur la personnalisation est universel : l'importance de la personnalisation de l'expérience numérique et les projets pour des investissements plus importants varient peu entre les régions géographiques et l'importance du budget numérique, indiquant que la personnalisation est une priorité constante et mondiale.

Pour en savoir plus sur les tendances mondiales en matière de personnalisation, téléchargez le rapport complet sur Sitecore.com.

À propos de SoDA

SoDA est un réseau exclusif composé de membres pour les dirigeants d'agences numériques, les visionnaires créatifs et les innovateurs technologiques. Nos programmes fournissent aux dirigeants d'agences l'accès à un réseau mondial puissant pour la collaboration entre pairs, la capitalisation de connaissances, la culture du leadership et les meilleures pratiques de l'industrie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sodaspeaks.com .

À propos de Sitecore

Sitecore est le leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique qui combinent la gestion de contenu, le commerce et la connaissance des clients. Sitecore Experience Cloud™ donne aux professionnels du marketing les moyens de fournir un contenu personnalisé en temps réel, sur tous les canaux, avant, pendant et après une vente. Plus de 5 200 marques, dont American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark et L'Oréal ont fait confiance à Sitecore pour fournir les interactions personnalisées qui font la joie des audiences, fidélisent la clientèle et génèrent des revenus.

