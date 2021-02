Une nouvelle exposition d'art médiatique a été inaugurée le 13 février à l'aéroport de Naha afin d'exprimer le « souvenir » du royaume de Ryukyu.

Le thème de l'exposition présentée à l'aéroport de Naha est « MÉMOIRE ». La région subtropicale d'Okinawa au Japon, où est situé l'aéroport, est reconnue pour ses lieux de villégiature. Deux artistes ont créé des œuvres visuelles époustouflantes qui relient les souvenirs du royaume historique de Ryukyu, imprégné de lumière et de couleurs, au monde moderne.

Pendant 450 ans, entre 1429 et 1879, un pays connu sous le nom du royaume de Ryukyu a su développer une culture unique façonnée par ses vastes échanges avec la Chine, le Japon, la Corée et l'Asie du Sud-Est. Des traces de ce royaume historique subsistent encore aujourd'hui. On peut les reconnaître dans les sites historiques d'Okinawa. Ils témoignent d'une vision particulière sur la nature, et leurs œuvres d'artisanat sont riches de couleurs, le tissu teint de Bingata compte parmi les plus distinctifs.

Satoru HIGA est l'un des artistes participant à l'exposition. Artiste visuel d'Okinawa, il utilise à bon escient des techniques de programmation sophistiquées. Satoru HIGA a représenté l'histoire et l'esprit du royaume de Ryukyu sur une plateforme numérique avec un modèle 3D du château de Shuri (Shurijo), une icône de l'histoire de Ryukyu qui a été presque complètement détruit par les flammes en 2019.

L'autre artiste de l'exposition, nuQ, est une animatrice connue pour ses couleurs pop art et son esthétique rétro. Elle a créé une œuvre murale qui réunit l'histoire du Royaume de Ryukyu et le rôle moderne d'Okinawa comme destination touristique.

■Durée : Les expositions seront présentées à compter du 13 février 2021.

■Lieu : Aéroport de Naha

Travaux de Satoru HIGA : Zone de l'aérogare internationale, Hall Fukugi au troisième étage.

Œuvres de NuQ : Zone de l'aérogare des vols nationaux, point de contrôle de sécurité C des vols de départs, au deuxième étage.

*Les œuvres seront exposées au lieu ci-dessus jusqu'au 9 mars. Le 13 mars, les œuvres seront transférées au hall des vols de départs de l'aérogare internationale, situé au deuxième étage.

■Droits d'entrée : Gratuit

■Thème : MÉMOIRE reliant les souvenirs du royaume de Ryukyu au monde moderne.

■Titre : Portrait, Landscape Satoru HIGA

Past and Present Chanpuru Hospitality nuQ

■Artistes :

Artiste visuel et programmeur Satoru HIGA

Né en 1983 dans la préfecture d'Okinawa, Satoru HIGA est un artiste visuel et programmeur qui utilise les ordinateurs comme un outil pour créer de nouvelles formes d'expression. L'artiste crée ses œuvres grâce à des techniques de programmation sophistiquées, comme les graphiques 3D en temps réel et la vision informatique, et puise dans une expérience développée au cours de multiples projets. Satoru HIGA a participé à une vaste gamme d'activités créatives. Il a participé à des installations, des mises en scène, des projets de performance visuelle VJing, des spectacles en direct ainsi qu'à la création de produits de réalité virtuelle. Après avoir fondé Backspace Productions Inc. en 2019, il a récemment réalisé le concert vidéo 3D du musicien Millennium Parade, ainsi que le dernier concert de PUNPEE, « Sofa Kingdomcome ».

Animatrice et illustratrice nuQ

nuQ est une animatrice qui crée de nouvelles expressions à sensibilité pop ludique. Spécialiste des motifs de couleurs excentriques et du mouvement dynamique, elle touche à grande variété de médias dont des publicités télévisées, des vidéos de musique, des illustrations et plus encore. Elle a remporté plusieurs prix, dont le Grand prix du18e Campus Genius Contest et s'est mérité la Sélection du jury de la catégorie d'animation au 16e Japan Media Arts Festival pour « New Tokyo Ondo ». Elle a aussi été décorée de la Sélection du jury de la catégorie d'animation au 23e Japan Media Arts Festival pour « The Last Episode ». Au cours des dernières années, elle a notamment réalisé la vidéo musicale « Three Mystic Apes » pour Wednesday Campanella et « HIBERNATION 1: Healing Spring A Film & Moving Image Festival The Latest in Independent Animation » au Towada Art Center.

<À propos du projet « CULTURE GATE TO JAPAN »>

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon lancera un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE TO JAPAN » L'évènement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposeront des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions, dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Dans le cadre de ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateurs : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Exposition à l'aéroport de Naha : https://culture-gate.jp/exhibition/memory

Les relations publiques de « CULTURE GATE to JAPAN » sont gérées par wondertrunk & co. Inc.

