Une nouvelle façon de nettoyer votre environnement tout en le préservant

Enozo Technologies révolutionne votre manière de nettoyer - et le produit est disponible sur Amazon !

LONDRES, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- Utilisez-vous des toxines pour nettoyer votre maison ? C'est probablement le cas si vous n'utilisez pas EnozoHOME d'Enozo Technologies, Inc. Vous pouvez désormais trouver ce puissant désinfectant domestique sur Amazon et vous le faire livrer chez vous.

EnozoHOME est un nettoyant multi-usages qui transforme l'eau du robinet en un puissant désinfectant. Il suffit pour cela d'appuyer sur la gâchette du pulvérisateur. En tirant parti du meilleur de la nature et de la science, les génies de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) qui se profilent derrière Enozo Technologies ont créé une bouteille qui transforme l'eau du robinet en désinfectant le plus puissant de la nature - l'ozone en solution aqueuse.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le flacon pulvérisateur d'EnozoHOME possède un diamant dans la gâchette qui, lorsque celle-ci est enclenchée, provoque une charge d'électrolyse. Cette charge transforme alors l'eau du robinet (H 2 0) en solution aqueuse d'ozone (0 3 ). Lorsqu'elle est utilisée dans le respect des instructions et dans les quantités adéquates, la solution aqueuse d'ozone est un puissant désinfectant capable de tuer 99,9 % des germes et des agents pathogènes les plus nocifs dans votre maison. L'avantage encore plus grand, c'est qu'elle ne laisse aucun résidu chimique après la pulvérisation. Les personnes ayant une peau sensible et/ou présentant des allergies peuvent être assurées qu'elles ne souffriront d'aucune sorte de réaction négative.

Comme EnozoHOME produit de l'ozone en solution aqueuse sans ajout de produits chimiques agressifs, il se retransforme en eau s'il n'est pas essuyé immédiatement. Cela signifie que les enfants, les bébés et les animaux domestiques peuvent entrer en contact avec le pulvérisateur sans crainte d'être empoisonnés - contrairement aux autres nettoyants chimiques pour la maison.

Vous pouvez cesser de dépenser de l'argent de semaine en semaine pour des nettoyants à base de produits chimiques agressifs et acheter EnozoHOME une seule fois. Ce produit donne non seulement de meilleurs résultats que les nettoyants chimiques habituels, mais il peut aussi être rempli indéfiniment, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement en même temps !

Vous pouvez en savoir plus sur EnozoHOME et révolutionner la façon dont vous nettoyez votre environnement. Achetez dès aujourd'hui votre flacon pulvérisateur d'EnozoHOME sur Amazon.co.uk.

À propos d'Enozo Technologies, Inc.

Depuis 2010, date à laquelle l'entreprise a vu le jour sous le nom d'Electrolytic Ozone, Inc., Enozo Technologies, Inc. utilise le nec plus ultra de la science, de la technologie et de l'expérience pour forger un monde meilleur. Elle s'est fixé pour mission de mettre au point une solution qui remplace les produits chimiques toxiques pour la désinfection et le nettoyage dans les contextes industriels et domestiques, afin de révolutionner la santé et la sécurité au profit de tous. Pour en savoir plus sur Enozo Technologies, Inc., rendez-vous sur Enozo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1086025/Enozo_Technologies_Logo.jpg

Related Links

www.enozo.com



SOURCE Enozo Technologies