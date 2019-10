Une nouvelle identité d'entreprise et un site web mondial pour K2 mettent en valeur une suite complète de services de mobilité mondiaux hors pair

LONDRES, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ --K2 Corporate Mobility, prestataire indépendant mondial de délocalisation de services professionnels a lancé son site web mondial remis à neuf avec une nouvelle identité d'entreprise pour mettre en lumière une plus vaste offre de services de haute qualité.

Fidèle à l'engagement de l'entreprise en matière de services exceptionnels – Parce que c'est personnel – K2 travaille auprès des entreprises comme un prolongement de leurs ressources humaines internes et de leurs équipes de mobilité mondiale. K2 élabore des solutions sur mesure, impartiales et sans distraction possible pour s'adapter au mieux à l'entreprise globale individuelle de chaque organisation et à ses besoins en gestion de talents.

K2 a mis en œuvre la qualité de services qui a fait sa renommée et a développé son modèle d'entreprise pour couvrir la gamme complète de services associés aux délocalisations et affectations mondiales. Du point de départ à la destination, K2 a personnalisé des modules d'assistance pour répondre aux besoins de mobilité à court terme, de missions internationales de longue durée, de transferts permanents, de mouvements de groupes et d'affectations au plan intérieur. Ceci peut englober les services d'immigration, la gestion de la réinstallation, la gestion de déménagements, la gestion des dépenses, la gestion d'affectations entièrement externalisées et de services de conseil stratégique.

L'essor de K2 depuis sa création en 2002 a été rapide en faisant suite à une croissance interne pilotée par les besoins de sa clientèle. Grâce à sa réussite dans la fidélisation d'une clientèle à long terme et l'attraction de nouveaux clients dans un large éventail d'industries, K2 n'a cessé de prendre de l'ampleur, en étoffant progressivement et en élargissant ses offres de services et sa portée mondiale.

Aujourd'hui au service de 200 clients dans plus de 180 pays dans le monde entier, les bureaux mondiaux de K2 apportent leurs services directement ou par l'intermédiaire d'une supervision pleinement responsable assurée par son programme de partenaires mondiaux accrédités de prestataires contrôlés de services.

Le nouveau logo, le nouveau site web et la nouvelle offre élargie de services entrent dans la poursuite des plans de développement stratégique de K2. Ceux-ci ont ainsi permis l'expansion de l'équipe experte du leadership, la croissance de la clientèle et les renforcements de service et de portée mondiale, avec notamment l'acquisition récente de Harbour HR, société de conseil en ressources humaines pour élargir davantage l'offre de services de K2 dans des domaines clés de l'immigration et du personnel.

Le rafraîchissement de la marque qui s'accompagne d'un nouveau logo et d'un nouveau site web arrive à un moment important dans la croissance de K2 comme l'explique Rob McFarland, directeur de l'exploitation du groupe K2 :

« La mobilité constitue une partie vitale de la capacité d'entreprise à répondre rapidement aux demandes du marché à une échelle mondiale. K2 a une réputation bien connue pour l'excellence de ses services qui fait toujours passer le client d'abord, et ceci est un élément fondamental de la philosophie de notre entreprise. Toutefois, si nous sommes bien connus et respectés dans le secteur et par nos clients de longue date, nous voulions assurer notre présence d'entreprise alignée sur ce que nous avons à offrir.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, des principes et de l'éthique de notre travail au nom de nos clients et de nos partenaires, nous voulons partager ce à quoi cela ressemble avec plus de précision et avec plus de détail. Nous espérons que conviendrez que notre nouvelle « vitrine » reflète vraiment ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider, et comment nous réussissons.

Parallèlement aux développements planifiés de notre plateforme en ligne Ascent pour la gestion de cas d'affectations, nous cherchons constamment à apporter des améliorations sur l'ensemble de nos services et de notre structure d'entreprise afin de veiller à ce que nous restons de façon constante à la hauteur de nos normes élevées. Nous voulons rester une organisation progressive, agile ouverte aux améliorations continues, à l'innovation et au changement. »

Nick Plummer, directeur général et fondateur du groupe a ajouté :

« Ma vision de K2 depuis son lancement a toujours été d'établir la confiance et un sentiment de sécurité dans nos capacités de services. Une de nos valeurs fondamentales est de veiller à ce que nous soyons à la hauteur de façon transparente, avec l'attention au détail pour accomplir de façon constante des résultats fructueux : tout ceci est guidé par une compréhension précise des attentes et des priorités de nos clients.

Je suis fier qu'aujourd'hui nous tenions toujours notre promesse depuis le début : assurer une excellence de services inégalés pour nos clients qui eux aussi ne se satisfont pas d'un 'assez bien'.

Je suis vraiment heureux de notre nouvelle présence d'entreprise et je crois que nous pouvons à présent clairement définir ce dont nous sommes vraiment capables, comment nous abordons les choses et comment nous avons à cœur de fournir à tous nos clients un service exceptionnel. »

Shelley Jarlett-Hill, directrice du marketing chez K2, a expliqué davantage :

« L'objectif fondamental de ce renouveau de la marque était de nous appuyer sur la réputation reconnue que nous avons depuis longtemps. Il était important pour nous de renforcer et de positionner l'exposé de nos caractéristiques personnelles dans une excellence de services, une chose pour laquelle nos clients nous félicitent à mainte reprise. »

Le nouveau site web peut se trouver sur l'adresse web existante de K2 : www.k2corporatemobility.com. Il présente cependant plus d'informations sur la vision de la Société, sa culture et son éthique, les éléments principaux de son offre de services et son approche de la délocalisation mondiale de la mobilité et des services professionnels. Il met également en avant des renseignements sur ses services à l'intérieur des États-Unis, avec des perspectives approfondies et des informations utiles sur l'industrie et divers événements.

