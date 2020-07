Une nouvelle mesure d'hygiène contre la COVID-19 sera disponible cet automne

Il a été montré que la nouvelle brume saline nasale FEND réduisait les particules aériennes dans l'air expiré de 99 % jusqu'à six heures ; conçu pour éliminer les gouttelettes dans les voies respiratoires qui sont trop petites pour être arrêtées par les masques faciaux

CAMBRIDGE, Massachusetts, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, une start-up technologique qui conçoit des solutions aux problèmes du bien-être et les soins de santé humains grâce à des découvertes d'avant-garde aux frontières de l'olfaction et de la biologie respiratoire, a annoncé des projets pour le lancement en septembre prochain de son nouveau produit hygiénique FEND, après la publication mardi d'une recherche scientifique démontrant la sécurité et l'efficacité du produit.

FEND est une nouvelle solution saline nasale, qui comprend des sels physiologiques naturels présents dans l'eau de mer, que les soignants, et quiconque risque d'être exposé au SARS-CoV-2, peuvent utiliser pour un lavage nasal grâce à une profonde inspiration nasale d'une brume salée, créée par un nébuliseur portatif, Nimbus. FEND débarrasse les voies respiratoires des gouttelettes du fluide qui en recouvrent les parois et que nous produisons en respirant naturellement. Ces gouttelettes peuvent transporter des agents d'infection par voie aérienne. Supprimer ces particules des voies aériennes réduit le risque d'infection lors du passage de l'air dans les poumons, un atout hygiénique pour l'utilisateur et l'environnement.

« Les masques conventionnels, le lavage des mains et la distanciation sociale sont des mesures d'hygiène essentielles face à la pandémie de COVID-19, mais elles ne débarrassent pas notre système respiratoire de la majorité des particules infectieuses que nous expirons lors d'une respiration normale », explique le principal auteur d'un article scientifique paru aujourd'hui dans Quarterly Reviews of Biophysics Discovery, le Dr David Edwards de l'Université de Harvard et fondateur de Sensory Cloud. « Environ 80 % de ces particules ont une taille inférieure à un micron, et elles ne sont pas filtrées efficacement par des masques faciaux conventionnels. Débarrasser nos voies respiratoires de ces particules est une nouvelle mesure d'hygiène qui peut revêtir une importance critique pour les soignants, pour nous tous qui retournons au travail et à l'école, et pour toutes les personnes dans le monde pour qui la distanciation sociale n'est pas envisageable. »

FEND repose sur les solutions exclusives NasoCalm (PUR003 et PUR006) mises au point par Pulmatrix, Inc., et données en licence à Sensory Cloud pour une administration nasale sans ordonnance et la commercialisation partout dans le monde.

Ce produit est entièrement naturel et sans médicament.

Administré d'une à trois fois par jour, il a été démontré que FEND débarrassait les voies respiratoires des particules aériennes que les masques faciaux n'arrêtent pas, et ce jusqu'à 99 % et pendant 6 heures maximum, comme il ressort de l'étude sur des volontaires humains publiée mardi. Au cœur de son efficacité hygiénique se trouve la nature même de la brume produite par le nébuliseur nasal Sensory Cloud, Nimbus, qui produit des gouttelettes FEND d'une taille d'environ 10 microns, trop petites pour pénétrer dans les poumons, tout en permettant aux sels physiologiques de se déposer efficacement dans le nez, la trachée et les bronches souches, où de nombreuses particules aériennes expirées sont produites.

FEND doit être vendu en ligne sur hellofend.com. La société attend les premières livraisons en septembre.

Le FEND Starter Kit, qui comprend un dispositif d'administration Nimbus et 2 flacons FEND (14,78 ml chacun), sera proposé au prix détail de 49 dollars, tandis que les flacons de recharge FEND individuels seront proposés au prix détail de 6 dollars. Chaque flacon FEND fournit environ 250 lavages nasaux.

Reconnaissant l'importance d'une hygiène efficace pour faire face à la crise sanitaire mondiale actuelle, la société entend faciliter l'accès du produit une fois disponible pour les populations à risque qui sont dans le besoin — y compris les soignants, les résidents de maisons de retraite, les prisonniers, les étudiants et les enseignants — à travers le monde grâce à des partenariats et des engagements bénévoles. Un premier de ces partenariats aura lieu en Inde, où la société envisage un essai clinique cet été, en même temps que des essais et des pilotes humains aux États-Unis au Beth Israel Hospital de Boston, et dans certaines usines, certains bureaux et certaines écoles. Les détails du programme caritatif FEND seront communiqués plus tard cet été par le membre du conseil d'administration, le Dr Dennis Ausiello, professeur émérite à la Harvard Medical School et au Mass General Hospital.

« À l'heure où nos soignants poursuivent la lutte contre cette maladie incroyablement tenace, et où des travailleurs partout dans le monde risquent leur vie, la science doit faire quelque chose pour venir en aide aujourd'hui. J'ai participé avec David à la mise au point de cette innovation incroyablement simple, sûre, mais efficace pendant les dix-sept dernières années depuis la conception du produit dans l'un des cours de David à l'Université de Harvard et la première épidémie de SARS. Avec FEND qui devient aujourd'hui une intervention hygiénique pratique, je suis heureux et j'ai l'honneur de prendre la tête de l'initiative visant à la proposer sans frais à ceux qui en ont le plus besoin et qui ne peuvent pas se la permettre. »

À propos de Sensory Cloud

Sensory Cloud est une start-up technologique qui a son siège à Boston qui conçoit des solutions aux problèmes du bien-être humain et des soins de santé grâce à des découvertes d'avant-garde aux frontières de l'olfaction et de la biologie respiratoire. Sensory Cloud met au point une gamme exclusive de produits grand public fondés sur ses plateformes exclusives d'olfaction et de désinfection pour la santé et le bien-être humains. La société lancera FEND à l'automne 2020 pour une utilisation en tant que protection hygiénique essentielle contre la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses transmissibles par voie aérienne, comme la grippe.

À propos de Pulmatrix

Pulmatrix est une société biopharmaceutique de stade clinique qui met au point des traitements inhalés innovants pour combattre des maladies pulmonaires et non pulmonaires graves à l'aide de sa technologie brevetée iSPERSE™. Sa gamme de produits exclusifs vise initialement à favoriser des traitements pour de graves maladies pulmonaires, comme Pulmazole, un antifongique à inhaler pour les patients atteints d'aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA), et PUR1800, un inhibiteur de kinase à faible spectre pour le cancer du poumon. Les produits candidats de Pulmatrix se fondent sur iSPERSE™, sa plateforme exclusive d'administration de poudre sèche, qui vise à améliorer l'administration de traitements dans les poumons en maximisant les concentrations locales et en réduisant les effets nuisibles systémiques afin d'améliorer les résultats pour les patients.

