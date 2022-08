Une nouvelle méthode de typage rapide a été mise au point par Molecular Biology Systems (MBS) en collaboration avec l'UMC d'Amsterdam et le Rigshospitalet, l'un des principaux hôpitaux danois

GOES, Pays-Bas, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'effort mondial de lutte contre la variole du singe, une nouvelle méthode de typage rapide a été mise au point par la société néerlandaise Molecular Biology Systems (MBS) en collaboration avec le département de microbiologie médicale et de prévention des maladies infectieuses du centre médical universitaire Amsterdam UMC et des chercheurs du Rigshospitalet, l'un des principaux hôpitaux danois. En plus d'être rapide, cette nouvelle méthode permet l'analyse simultanée de plusieurs échantillons. De cette façon, la caractérisation génétique du virus de la variole du singe peut être utilisée dans les analyses des sources et des contacts, et aider à déterminer les mesures appropriées à adopter. L'analyse simultanée de plusieurs échantillons réduit le coût par échantillon, ce qui signifie que l'on dispose de plus d'informations pour le même coût. Photo disponible à l'adresse ci-après : https://www.nextgenpcr.com/product/mbs-nextgenpcr-ultrafast-thermocycler/ .

La méthode a d'abord été testée dans la région d'Amsterdam, ce qui a permis de mieux comprendre la diversité génétique du virus de la variole du singe. Cette méthode a été utilisée pour enquêter sur l'infection du premier enfant aux Pays-Bas. La caractérisation des mutations dans le virus chez l'enfant a été comparée à d'autres virus de la variole du singe dans la région. Les recherches sur ce cas et la chaîne infectieuse ont été décrites dans une publication du 21 juillet 2022, dans la revue scientifique très consultée Eurosurveillance. Les analyses des sources et des contacts n'ont permis d'établir aucun lien avec d'autres cas. Il existe peut-être plus d'infections non détectées qu'on ne l'a supposé jusqu'à présent.

(Publication Eurosurveillance : https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.29.2200552 )

Cette nouvelle méthode de typage présente en outre un autre avantage important : la facilité d'utilisation pour d'autres virus. En intégrant cette technique au stade précoce de la surveillance des sources et des contacts, il est possible de mieux comprendre la propagation de nouveaux virus. Cela permettra une action rapide, concrète et précise.

Ce qui précède est conforme à la stratégie de l'OMS de surveillance des virus dans le monde entier, en particulier de la variole du singe. Deuxième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la flambée épidémique d'orthopoxvirose simienne touchant plusieurs pays (who.int)

De nombreux laboratoires internationaux de premier plan ont indiqué leur intention d'utiliser cette méthode pour la surveillance génomique de la variole du singe.

