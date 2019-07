Une nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne souligne le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et rend hommage aux braves soldats canadiens qui ont contribué à la libération des Pays-Bas

« La Monnaie est fière de rendre hommage aux anciens combattants canadiens avec des pièces qui évoquent le courage et le sacrifice inouïs dont ils ont fait preuve pour défendre nos valeurs », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Notre nouvelle pièce de collection illustre toute la bravoure et la détermination qui ont permis aux soldats canadiens de remporter de haute lutte la bataille de l'Escaut. »

« La victoire des Alliés à la bataille de l'Escaut a pavé la voie à la libération de l'Europe de l'Ouest, mais au prix d'un énorme sacrifice : plus de 6 000 Canadiens ont été tués ou blessés au cours des cinq semaines de violents affrontements avec les forces allemandes, retranchées dans leurs fortifications le long de l'Escaut », a déclaré l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale. « Avec les années qui passent, il est crucial de préserver le souvenir de la contribution des Canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale; je suis reconnaissant envers la Monnaie royale canadienne pour l'hommage qu'elle rend à leur courage et à leur sacrifice impérissables. »

« La bataille de l'Escaut est un important jalon dans l'histoire commune des Pays-Bas et du Canada. Menée par les Canadiens, cette âpre bataille a marqué le début de la libération des Pays-Bas », a déclaré Henk van der Zwan, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Canada. « Nous sommes fiers que la Monnaie royale canadienne ait créé cette pièce pour rendre hommage aux soldats canadiens qui se sont courageusement battus pour nous permettre de souligner aujourd'hui 75 ans de liberté. Aux Pays-Bas, la commémoration de la bataille de l'Escaut aura lieu le 31 août et lancera une année complète de célébrations soulignant le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas. »

Le motif de cette pièce de collection en argent, œuvre de l'artiste canadienne Mary McPherson, représente un soldat ojibwé canadien au combat, à l'automne de 1944. L'insigne de la Première Armée canadienne figure au-dessus du fantassin canadien qui descend, fusil Bren à la main, d'un talus où se dresse un moulin. Un char Wasp Mk II avec lance-flammes, version canadienne de l'Universal Carrier, appuie l'avancée de l'infanterie depuis le sommet du talus, aux abords du fleuve Escaut. L'avers est à l'effigie du roi George VI, selon T.H. Paget.

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 – Champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale : La bataille de l'Escaut – a un tirage limité à 8 500 exemplaires et se vend au prix de détail de 94,95 $. On pourra se la procurer auprès de la Monnaie dès le 6 août 2019 en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Vous trouverez des images de cette nouvelle pièce ici : https://www.dropbox.com/sh/v1hfiieazic1tbn/AAAmL7I_D_MHiKRTyoT2Ht3qa?dl=0

Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, reeves@monnaie.ca; Keum Roling, Agent principal, Communications et diplomatie publique, Ambassade du Royaume des Pays-Bas, Téléphone : 613-218-7451, Keum.Roling@minbuza.nl

