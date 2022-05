Une nouvelle recherche révèle les meilleures options de migration des investissements pour améliorer la résilience face aux changements climatiques

LONDRES, 17 mai 2022 /PRNewswire/ -- En réponse aux nouveaux avertissements alarmants selon lesquels le monde va probablement se réchauffer de plus de 1,5° C au cours des cinq prochaines années, Henley & Partners , en partenariat avec Deep Knowledge Analytics , a lancé aujourd'hui l' Investment Migration Climate Resilience Index , un nouvel outil analytique unique permettant d'évaluer la résilience face aux changements climatiques de votre propre pays et d'explorer les options d'un programme de migration d'investissement qui offrent une voie vers les droits de résidence ou l'acquisition de la citoyenneté dans des endroits plus résilients face aux changements climatiques en échange d'un investissement significatif dans l'économie du pays d'accueil.

En utilisant plus de 900 points de données différents dans 5 paramètres, et en tenant compte des facteurs clés de la vulnérabilité, de la capacité à tirer parti des investissements en faveur du climat et de la capacité économique à s'adapter, la nouvelle étude innovante a produit un score de résilience climatique pour 180 pays et les a répartis en trois catégories de résilience : résilience élevée (scores de 60 ou plus sur 100), résilience moyenne (scores de 45 à 59,9) et résilience faible (scores de 44,9 ou moins). La réalité qui donne à réfléchir est que la grande majorité (142 pays) se situe dans la catégorie des pays à faible résilience, où les citoyens sont davantage exposés à des événements environnementaux extrêmes tels que les feux de forêt, les ouragans, les canicules, les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Les infrastructures seront à la fois plus faibles et plus exposées, et la capacité à se préparer et à réagir aux conséquences des événements climatiques extrêmes sera plus faible.

L' Investment Migration Climate Resilience Index combine de manière unique les données sur le PIB de la Banque mondiale (la moyenne du PIB normalisé et du PIB par habitant pour chaque pays) avec le dernier Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Country Index de l'Université de Notre Dame, qui résume la vulnérabilité des pays au changement climatique et leur aptitude à convertir les investissements financiers (financement climatique) en mesures d'adaptation au climat. En ajoutant les données relatives au PIB, le nouveau classement mondial de la résilience climatique de Henley & Partners intègre l'importante considération de la capacité économique d'un pays à s'adapter au changement climatique et à protéger ses citoyens contre les effets les plus néfastes.

Sans surprise, les cinq premiers pays se trouvent tous dans l'hémisphère nord. Les États-Unis se classent au 1er rang, avec un score de résilience climatique de 70,6, suivis de l'Allemagne (70,3), du Royaume-Uni (69,4), de la Suisse (68,4) et du Canada (68,3), qui occupe la 5e place avec une faible marge. Il est encore moins surprenant que les pays subsahariens occupent les cinq dernières places, le pays le moins résilient au climat étant le Tchad, à la 136e place, avec un score de seulement 19,1 sur 100.

Juerg Steffen, PDG de Henley & Partners , explique que les préoccupations liées au changement climatique influencent de plus en plus les stratégies de localisation des actifs à long terme des investisseurs internationaux, des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs. « Le changement climatique a déjà un impact sur tous les aspects de notre vie, donc en investissant dans un pays plus résilient au changement climatique, en plus des droits de résidence ou d'une citoyenneté supplémentaire, les investisseurs obtiennent le droit de relocaliser leurs familles, leurs actifs et leurs infrastructures essentielles dans un endroit plus résilient qui sera capable de mieux résister aux futurs chocs climatiques. »

Sur les quinze pays classés dans la catégorie « résilience élevée », sept accueillent des programmes de migration d'investissement , dont le Programme américain EB-5 pour les immigrants investisseurs , le Visa britannique Tier 1 pour les innovateurs , le Programme suisse de résidence, conçu par Henley & Partners pour les ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE, le Programme canadien de visa pour démarrage d'entreprise , le Programme australien d'innovation et d'investissement des entreprises , le Programme luxembourgeois de résidence par investissement et le Programme italien de résidence par investissement .

Il existe huit options de migration d'investissement dans les pays à résilience moyenne, notamment le Programme d'investissement mondial de Singapour , le Programme irlandais pour les immigrants investisseurs, les Dispositions relatives à la citoyenneté autrichienne par investissement , le Programme de résidence par investissement en Espagne , le Programme de résidence par investissement en Nouvelle-Zélande , les nouvelles options de visa de résidence des EAU, le Programme de permis de résidence au Portugal et le Programme de citoyenneté par investissement en Turquie .

Dominic Volek , responsable de groupe des clients privés chez Henley & Partners, estime que personne ne devrait planifier à long terme sans tenir compte du facteur du changement climatique. « Les pays et les villes les plus résilients attireront les talents et les investisseurs mondiaux à la recherche de "paradis climatiques" qui se sont préparés à ce qui les attend. Le moment est venu de construire activement des portefeuilles résilients face aux changements climats prêts pour l'avenir si vous voulez réduire votre risque face à l'impact inévitable des catastrophes climatiques. »

