Une nouvelle technologie pour permettre d'améliorer le traitement des plaies au Canada grâce à la collaboration entre CAN Health, Sunnybrook et MolecuLight

Les traitements des plaies coûtent $3,9 milliards de dollars par an au système de santé canadien 1 et les plaies infectées par des bactéries coûtent 70 % de plus pour les traiter 2 . La présence d'une charge bactérienne élevée ralentit la cicatrisation des plaies 3 . Le fait de disposer d'un appareil portable au point de service tel que le MolecuLight i: X fournit des informations précieuses en temps réel pour éclairer et soutenir la prise de décision du clinicien.

En partenariat avec le service des plaies complexes du Sunnybrook Health Sciences Centre, 26 plaies aiguës et chroniques ont été surveillées afin de comprendre l'utilité et le potentiel du dispositif MolecuLight pour améliorer le traitement des plaies sur plusieurs sites.

Le projet avec l'aide du MolecuLight i:X : rapporte les résultats suivants :

augmentation de 70 % de la détection d'une charge bactérienne élevée dans les plaies par rapport à la norme de soins,

36% des décisions cliniques ont été modifiées en fonction des images fournies par MolecuLight i:X ,

, amélioration de l'efficacité et de la coordination des soins au sein des équipes pluridisciplinaires chargée du traitement des plaies dans deux centres hospitaliers.

Ce projet de collaboration réalisé au Canada entre Sunnybrook et MolecuLight a été rendu possible par le Réseau canadien de la santé (CAN), un programme financé par le gouvernement fédéral qui vise à développer des solutions canadiennes et à aider les entreprises à s'implanter sur le marché canadien, tout en renforçant le système de soins de santé. Le Réseau canadien de la santé est un partenariat national composé d'importants organismes canadiens spécialisés dans le domaine de la santé tels que Edges et des entreprises à travers tout le pays. Le réseau travaille ensemble pour introduire de nouvelles solutions dans le système de soins de santé et ouvrir la voie aux entreprises canadiennes pour qu'elles puissent se développer non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier.

« Les appareils comme MolecuLight sont des outils importants qui peuvent aider les cliniciens en leur fournissant des informations supplémentaires pour leur évaluation clinique et pour éclairer la prise de décision », explique Tracy DasGupta, directrice de la pratique interprofessionnelle au Sunnybrook Health Sciences Centre. « Dans un environnement multisite, les outils qui fournissent des informations juste à temps peuvent contribuer à étendre notre expertise à tous les établissements de soins et à soutenir les cliniciens dans leur évaluation et leurs recommandations en matière de soins. »

« Le Réseau canadien de la santé a joué un rôle primordial en introduisant notre nouvelle technologie conçue au Canada dans des établissements de soins des plaies comme Sunnybrook », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Les résultats positifs de Sunnybrook reflètent l'utilité clinique constatée par les centres de traitement des plaies dans le monde entier et suggèrent en outre l'utilité du i:Xpour permettre d'améliorer les résultats cliniques en informant les cliniciens de la présence d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. »

« Cet appareil unique en son genre est précisément le genre de technologie canadienne novatrice que le Réseau canadien de la santé aide à introduire dans le système de soins de santé », a déclaré Dr Dante Morra, président du Réseau canadien de la santé. « Grâce à des projets comme celui-ci, les professionnels de santé de tout le Canada auront accès à des solutions éprouvées, fabriquées au Canada, testées par un partenaire de confiance du réseau. »

« Alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, l'investissement de notre gouvernement dans le Réseau canadien de la santé joue un rôle déterminant pour aider nos entreprises de santé novatrices à se développer et à créer des emplois dans tout le pays », déclare l'honorable Mary Ng, ministre de la Petites Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. « Les partenariats du Réseau canadien de la santé comme celui-ci aident nos systèmes de santé et les innovateurs en sciences de la santé à proposer aux Canadiens leurs solutions de santé développées au Canada. »

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plate-forme d'imagerie par fluorescence sur de nombreux marchés cliniques. Premier dispositif de MolecuLight disponible sur le marché, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires permettent de disposer d'un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial de soins des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lors d'une utilisation en présence de signes et de symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie par fluorescence sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont pertinents au niveau mondial, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

À propos du Réseau canadien de la santé

Le Réseau canadien de la santé est une approche de l'adoption des technologies qui privilégie le Canada. Il contribue à éliminer les obstacles au développement du système de santé et fournit un environnement permettant aux entreprises de développer tout leur potentiel. Actuellement présent en Ontario, dans l'Ouest et dans les provinces de l'Atlantique, le Réseau canadien de la santé prévoit de s'étendre au Québec et dans le Nord. Le réseau a reçu $6,75 millions de dollars de l' Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), $3,5 millions de dollars de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), et, plus récemment, $2,2 millions de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique pour créer une plateforme nationale qui exploite le pouvoir d'achat des organismes de santé. Pour en savoir plus sur le Réseau canadien de la santé, visitez le site www.canhealthnetwork.ca.

À propos de FedDev Ontario

Depuis près de 12 ans, FedDev Ontario il s'emploie activement à faire progresser et à diversifier l'économie du Sud de l'Ontario en offrant des possibilités de financement et des services aux entreprises qui soutiennent l'innovation et la croissance dans la région la plus peuplée du Canada. L'Agence a obtenu des résultats impressionnants, que l'on peut constater dans les entreprises du Sud de l'Ontario qui créent des technologies novatrices, améliorent leur productivité et augmentent leurs revenus, et font progresser l'économie des collectivités de toute la région.

