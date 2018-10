Une nouvelle version de HR Power de Neocase Software procure aux centres de services partagés une automatisation supérieure

De nouvelles améliorations importantes augmentent la productivité pour les RH et l'aspect pratique pour les employés.

PARIS, 2 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Neocase Software, fournisseur de premier plan de solutions pour prestations de services intégrés dans le nuage destinés aux ressources humaines et aux finances annonce la parution de sa version 15.

Les conclusions d'une étude du Center for Effective Organizations de l'université de Californie du Sud révèlent que les organisations de RH consacrent seulement 27 % de leur temps en travaux stratégiques. C'est parce que des tâches administratives manuelles mobilisent 73 % de leur temps. Le succès d'une transformation des RH nécessite une réduction du temps en travaux manuels au profit des actions stratégiques. Ainsi, la version 15 repose sur cette tradition propre à Neocase.

Depuis 2008, Neocase met au point des logiciels permettant aux centres de services de RH d'automatiser leurs travaux administratifs pour qu'ils puissent mobiliser davantage de ressources dans leurs initiatives stratégiques. La version 15 de Neocase porte ces capacités à un niveau inégalé par l'intermédiaire d'une automatisation des processus répétitifs (ARP) et d'améliorations dans la conception.

Des nouveautés au niveau des tableaux de bord et des interfaces utilisateurs RH assurent aux représentants et aux équipes des centres de services une manière de travailler plus efficace grâce à la puissance industrielle des outils de gestion de cas.

La gestion de documents d'employés reçoit à présent un nouveau connecteur Adobe eSign : les sociétés utilisant Adobe peuvent ainsi incorporer des signatures électroniques dans leurs processus automatisés. Des perfectionnements accompagnent l'utilisation de DocuSign, ceci apportant aux représentants des services RH une nouvelle visibilité sur le statut des signatures électroniques.

Les modèles de documents peuvent désormais être générés avec des insertions dynamiques sur la base des fonctions des employés et des données sur les cas. Par exemple, des paramètres contractuels différents peuvent automatiquement être insérés dans un document en fonction de données d'adhésion syndicale dans le dossier d'un employé. Ces renforcements dans la gestion des documents automatisent l'un des domaines transactionnels exigeant le plus de temps de la part des RH.

La Version 15 propose une meilleure expérience pour l'employé en ajoutant la commodité d'une chaîne de messagerie instantanée (IM) intégrant Neocase et des apps répandues d'IM comme Skype et Slack. Un employé peut discuter avec un représentant des RH et obtenir des réponses provenant de la base de connaissance de Neocase dans Skype sur n'importe quel appareil. Cette fonctionnalité offre aux employés un accès plus facile à leur service RH à partir de leur choix d'application prise en charge.

L'interface de programmation d'applications REST permet désormais aux agents conversationnels tiers de communiquer plus en profondeur avec le module de gestion de cas, et ils peuvent exécuter une plus grande partie du processus de gestion de ces cas. Les agents des RH sont ainsi libres de concentrer leurs efforts sur des tâches de valeur plus élevée.

Selon Jérôme Ménard, directeur de la Technologie chez Neocase, « Les renforcements de fonctions dans Neocase 15 s'inscrivent dans la mission de Neocase recherchant une amélioration continue de la productivité des centres de services RH de nos clients et de l'expérience de leurs employés consommateurs. C'est pourquoi nos clients sont de plus en plus nombreux à faire des progrès significatifs le long de leur parcours vers la transformation des RH. »

Pour davantage d'informations sur Neocase Solutions, veuillez cliquer ici.

Pour davantage d'informations :

Jim Watson, directeur du Marketing produits

jwatson@neocasesoftware.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/752189/Neocase_Software_Inc_Logo.jpg

Related Links

www.neocasesoftware.com