Une percée dans la production de protéines biopharmaceutiques ; LenioBio annonce une nouvelle lignée cellulaire propriétaire dépourvue de glycanes végétaux

DUSSELDORF, Allemagne, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH, une entreprise allemande de biotechnologie spécialisée dans les sciences vivantes, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle lignée de cellules végétales présentant une inactivation des glycanes, qui augmentera la polyvalence et la flexibilité du système de synthèse protéique sans cellules (CFPS) de l'entreprise, ALiCE®.

La plateforme ALiCE®, propriété de LenioBio, est dérivée d'un lysat de cellules végétales BY-2 de tabac. Les systèmes d'expression à base de plantes sont des biofacteurs idéaux pour la production de nombreuses classes de protéines différentes pour une multitude d'applications. Cependant, les différences dans la façon dont les cellules végétales et les cellules d'autres organismes effectuent l'importante étape de glycosylation post-traductionnelle des protéines peuvent limiter les utilisations de certaines protéines végétales produites par les CFPS.

Dans le but d'offrir une plus grande flexibilité à ses clients, LenioBio a généré une lignée cellulaire BY-2 présentant une inactivation des enzymes responsables de la glycosylation du fucose et du xylose spécifique aux plantes. La suppression des gènes de la fucosyltransférase et de la xylosyltranférase a été réalisée par une édition précise du génome. Le lysat ainsi obtenu, dépourvu de glycanes végétaux, ouvre la porte à une nouvelle gamme de produits ALiCE offrant la possibilité de personnaliser la glycosylation des protéines.

Il s'agit de la première des nombreuses optimisations de ce type prévues pour le système ALiCE, et elle complète les travaux en cours dans le cadre de la subvention Eurostars récemment annoncée.

« Nous sommes ravis d'ajouter cette lignée cellulaire à notre répertoire et nous pourrons bientôt offrir à nos clients un plus grand choix et un meilleur contrôle de la production de protéines sans cellules pour différentes applications », a déclaré le Dr Ricarda Finnern, CSO de LenioBio GmbH.

La nouvelle lignée cellulaire est l'un des résultats du projet PEPPER (881025), financé par l'UE dans le cadre de l'Horizon 2020, qui s'est achevé avec succès en février 2022.

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de plateforme d'expression des protéines engagée dans l'avancement de la technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans les contraintes liées aux limites de la cellule.

LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Düsseldorf et des laboratoires de R&D et de production à Aix-la-Chapelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.leniobio.com et suivre LenioBio sur LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg

SOURCE LenioBio GmbH