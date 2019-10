Une pièce de collection en argent de la Monnaie royale canadienne en l'honneur de Louis Riel, chef des Métis et père du Manitoba

« La Monnaie joue un rôle important dans la création de pièces qui nous font découvrir les grands personnages de l'histoire canadienne, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes fiers que notre toute nouvelle pièce de collection souligne la contribution indéniable du leadership de Louis Riel et de sa défense inconditionnelle des droits de la Nation métisse pour le Manitoba et le Canada. »

« Louis Riel est un personnage emblématique et une source d'inspiration pour la Nation des Métis, certes, mais aussi pour l'ensemble de la population canadienne. Il a protégé le droit à l'autodétermination des Métis, défendu ardemment la langue, la religion et les droits des Autochtones, et résisté à l'injustice, a affirmé David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba. Lorsque Riel a pris la tête du gouvernement provisoire, la Nation des Métis a pu s'associer au Canada dans les négociations de la Confédération et fonder le Manitoba. Nous sommes fiers que la Monnaie royale canadienne ait collaboré étroitement avec nous pour célébrer le 175e anniversaire de la naissance du président Riel. Nous souhaitons, à la Monnaie comme à tous les Canadiens, la bienvenue à notre célébration très spéciale. »

Conçu par l'artiste métis David Garneau, le motif au revers du dollar épreuve numismatique édition spéciale 2019 présente un portrait de Louis Riel portant un manteau de daim bordé de fourrure et décoré d'un perlage floral traditionnel. La ceinture de style Coventry qui entoure le portrait décrit l'une des deux boucles de l'emblème des Métis : un symbole de l'infini qui représente l'unification de deux cultures et l'immortalité de la Nation des Métis.

« Cette pièce de la Monnaie royale canadienne rend un juste hommage au chef éternel de la Nation des Métis, a déclaré Clément Chartier, président du Conseil national des métis. Par sa vision et son sacrifice, non seulement Louis Riel a donné corps à la lutte de son peuple pour une place au sein de la fédération canadienne, mais il a fait naître l'Ouest canadien lui-même. »

Une inscription trilingue sur la partie inférieure de la ceinture indique le titre de Louis Riel : NIIKAANIIW POOR LA NAASYOON LII MICHIF – MÉTIS NATION LEADER – CHEF DE LA NATION DES MÉTIS. Une reproduction de la signature du chef est également gravée sur la pièce. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Cette pièce en argent pur à 99,99 %, dont le tirage mondial est limité à 15 000 exemplaires, se vend au prix de détail de 59,95 $ CA. Vous pouvez la commander dès aujourd'hui en communiquant directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en ligne au www.monnaie.ca. Elle sera également en vente, à compter du 5 novembre 2019, dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'entremise du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Renseignements

Alex Reeves

Chef principal, Affaires publiques

Téléphone : 613-884-6370

reeves@monnaie.ca

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Monnaie royale canadienne