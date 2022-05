Une série TV chinoise plus vraie que nature - Ebola Fighters débarque sur Propeller TV

Pendant « l'épidémie d'Ebola la plus importante, la plus grave et la plus complexe de l'Histoire », l'équipe médicale militaire chinoise a construit un centre médical spécialisé dans le traitement de la maladie infectieuse Ebola dans les plus brefs délais. Durant l'épidémie d'Ebola, l'équipe médicale de l'armée chinoise a dû faire face à des délais serrés ainsi qu'à un milieu médical hostile, et lutter contre la corruption locale. Il n'y a eu aucune contamination parmi le personnel de santé chinois.

Ebola Fighters a été un succès auprès du public local. Ce récit captivant, avec sa perspective unique et sa narration touchante, a retenu l'attention des téléspectateurs et mis en évidence les bienfaits de la culture chinoise. Cette production au sens profond peut raviver les souvenirs les plus sombres de la COVID-19, mais elle transmet un message fort sur des personnes formidables qui unissent leurs efforts pour obtenir un résultat incroyable et positif.

Alors que la pandémie fait toujours rage autour du globe, « Ebola Fighters » se concentre sur l'amour sans limite entre les gens de deux nations, se rassemblant en une équipe fervente et chaleureuse.

Dans l'ère post-épidémique, « Ebola Fighters » apporte une signification concrète et positive à l'appel à la coopération mondiale et l'établissement d'un nouveau type de relations internationales, pour une coopération gagnant-gagnant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1808409/Propeller_TV_Ebola_Fighers.jpg

SOURCE Propeller TV