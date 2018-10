Une start-up russe participe pour la première fois à l'Airbus International Accelerator

MOSCOU, October 26, 2018 /PRNewswire/ --

Le constructeur aéronautique international, Airbus, a choisi les lauréats invités à participer à l'Airbus Bizlab Global Acceleration Programme. La startup russe REYNOLDS fait partie 15 start-ups sélectionnées parmi les meilleures du monde et suivra un programme d'accélération de six mois en France. La recherche de startups en Russie a été organisée via l'accélérateur d'entreprise GenerationS de RVC.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/611590/RVC_Logo.jpg )

Les bureaux de REYNOLDS conçoivent des moteurs à turbine à gaz pour avions sans pilote. Leur équipe a créé une plate-forme universelle évolutive - un générateur de gaz aux performances et caractéristiques de ressources uniques. Cette dernière sert de base à plusieurs solutions aéronautiques, notamment un turboréacteur. L'équipe a présenté des groupes électrogènes hybrides pour sa participation au concours organisé par Airbus,.

« Cette année, un nouveau groupe d'entrepreneurs talentueux participera au programme BizLab à Toulouse, Hambourg et Bangalore. Vue la riche tradition de la Russie en matière d'aviation et son rôle important dans l'industrie aérospatiale, nous sommes heureux de coopérer avec Reynolds, notre première startup partenaire en Russie. », a déclaré Bruno Gutierrez, directeur de BizLab.

« Depuis de nombreuses années, Airbus coopère activement avec des entreprises russes en soutenant des initiatives visant à développer des innovations pour l'industrie aérospatiale et d'autres industries de haute technologie. Le projet, mis en œuvre en coopération avec GenerationS, a non seulement confirmé le grand intérêt de la jeune génération pour l'aviation, mais a également réaffirmé le haut niveau de professionnalisme et de créativité des spécialistes russes. », a ajouté Julien Franiatte, directeur d'Airbus en Russie.

« Les ingénieurs russes ont présenté des solutions technologiques complexes qui leur ont assuré une bonne place sur la liste des meilleurs projets, aux côtés d'autres équipes du monde entier. La valeur des travaux d'un accélérateur est fonction du développement de ses diplômés. Nous faisons nôtre la réussite de nos diplômés. », a déclaré Ekaterina Petrova, directrice de l'accélérateur d'entreprise de GenerationS.

Airbus et GenerationS ont annoncé en mars dernier un partenariat pour la recherche d'idées et de projets novateurs dans le secteur aérospatial. De mars à juin, des startups et des entrepreneurs russes avaient la possibilité de postuler en présentant leurs projets portant sur un ou plusieurs marchés verticaux. Jusqu'en septembre, le jury a procédé à l'évaluation des candidatures. Au total, 214 projets technologiques de 80 villes de Russie ont été soumis. Parmi les domaines les plus prisés par les entrepreneurs figuraient notamment la production de nouveaux types d'aéronefs, les technologies de fabrication, les nouveaux matériaux, ainsi que les technologies de réalité virtuelle et augmentée, le stockage et la transformation d'électricité, la robotique, l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets, les technologies spatiales et satellitaires.

À propos de GenerationS

GenerationS est une plate-forme pour le développement d'outils d'accélération d'entreprises détenue par RVC depuis 2013. À ce jour, l'infrastructure d'accélérateurs compte plus de 14 000 startups de 30 pays, 400 entreprises et partenaires écosystémiques. En 2018, GenerationS est devenu le premier accélérateur russe à intégrer la communauté des accélérateurs du réseau mondial d'accélérateurs (Global Accelerator Network ou GAN).

http://en.generation-startup.ru/

À propos de BizLab

BizLab, l'accélérateur d'entreprise mondial du secteur aérospatial, créé en 2015 par Airbus à Toulouse, a pour mission d'accélérer la transformation d'idées innovantes en projets commerciaux spécifiques et interagit activement avec les jeunes entreprises du secteur aérospatial. BizLab a également des bureaux à Hambourg (Allemagne) et à Bangalore (Inde).

https://airbus-bizlab.com/

Suivez GenerationS sur les réseaux sociaux :

http://www.facebook.com/techstartrussia

http://www.vk.com/techstartrussia

http://www.twitter.com/techstartrussia