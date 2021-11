Une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et récompensée au niveau international reçoit 1,4 million de dollars de financement initial

La startup d'IA est un pionnier reconnu dans le domaine des systèmes d'assistance autonomes. En se connectant à la plateforme Mindsmiths, les systèmes numériques deviennent autonomes, prennent des décisions indépendantes et approchent les utilisateurs de manière proactive.

« Lorsque votre médecin, votre banque, votre fournisseur de services mobiles ou votre établissement d'enseignement vous propose de manière proactive une solution à un problème qu'il a identifié, il est fort probable que cela ait été rendu possible par un système d'assistance autonome basé sur la plateforme Mindsmiths. Grâce à cette technologie, les organisations peuvent désormais proposer à leurs utilisateurs une solution intelligente au bon moment », a ainsi expliqué Mislav Malenica, fondateur et PDG de Mindsmiths.

La startup croate a récemment remporté le prix international « Top of AI Startups », organisé par l'Alliance for Responsible AI pour les projets qui utilisent l'intelligence artificielle de manière responsable. La plateforme d'IA de Mindsmiths a été reconnue comme la meilleure de la compétition parmi 17 projets provenant de plus de 10 pays.

Le potentiel de Mindsmiths a été reconnu par Feelsgood, un fonds d'investissement en capital-risque qui investit non seulement dans des entreprises ayant un fort potentiel de retour sur investissement, mais qui remplit également des objectifs de durabilité et crée un impact social positif.

Outre les ingénieurs en IA, Mindsmiths emploie des experts humanistes dont la tâche consiste à déplacer en permanence les frontières des possibilités en ce qui concerne la relation entre l'humain et la machine. Des sociologues, des psychologues et des spécialistes du comportement veillent à ce que les systèmes d'intelligence artificielle construits sur la plateforme Mindsmiths soient capables de comprendre les besoins des utilisateurs et d'apporter un soutien émotionnel dans les situations difficiles.

Jusqu'à présent, la plateforme Mindsmiths a été utilisée pour construire des systèmes d'assistance autonomes dans divers secteurs, allant des soins de santé pour les patients chroniques aux conseils financiers pour les clients du secteur bancaire. Mindsmiths dit vouloir mettre la plateforme à la disposition de tous ceux qui veulent l'utiliser pour construire des solutions à impact social positif. Izabel Jelenić, cofondatrice et directrice technique d'Infobip, un leader mondial des CPaaS et première licorne technologique croate, les aide à concrétiser leur vision en tant que conseillère technique.

