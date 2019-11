Une startup estonienne met fin à l'anarchie du trottoir en ouvrant le premier parc de stationnement pour scooters intelligents

Au cours des deux dernières années, les scooters électriques, qui sont en passe de devenir les prochains grands perturbateurs dans le transport du dernier kilomètre, ont occupé les trottoirs des villes métropolitaines du monde entier. Bien qu'ils améliorent la mobilité urbaine, la forte utilisation des scooters électriques a entraîné des plaintes en termes d'encombrement, de trottoirs bloqués et de danger potentiel pour les piétons. De plus, étant en flotte libre et déverrouillés, les scooters sont souvent vandalisés, entraînant des pertes financières pour les entreprises de partage d'e-scooters. Les villes et les fournisseurs recherchent donc des solutions qui leur permettraient de mieux contrôler l'utilisation des scooters.

« Le parc de stationnement de Bikeep est le premier en son genre car il permet de verrouiller et de charger tous les e-scooters, en dépit de leur fabricant ou de leur fournisseur de services, ce qui était impossible jusqu'ici », a déclaré Kristjan Lind, PDG de Bikeep, au sujet du premier parc de stationnement public qui a été ouvert à Barcelone. « Nos stations de scooters sont conçues pour améliorer la facilité d'utilisation des appareils de micro mobilité : les scooters qui se trouvent dans nos parcs de stationnement sont facilement accessibles, tout en étant verrouillés pour les protéger des vandales sans qu'il soit nécessaire de les ramasser chaque jour pour les charger », a ajouté M. Lind.

D'après le responsable de la délégation estonienne à l'Expo World Congress, Kairit Sikkal, d'Enterprise Estonia, l'Estonie est un terrain fertile pour des startups technologiques comme Bikeep qui fournissent des solutions durables pour l'urbanisation et les villes intelligentes. « L'Estonie est un berceau d'innovation, ayant acquis une expérience significative en termes de création d'une société et d'une économie numériques, 99 % de ses services étant en ligne, et fournissant un système de vote et d'e-école en ligne à ses habitants. Les 11 startups présentées au stand partagé de l'Estonie ont le potentiel de devenir des perturbateurs dans leur domaine », a ajouté M. Sikkal. Pour en savoir plus sur les solutions de ville intelligente estoniennes, cliquer ici.

À propos d'Enterprise Estonia :

Enterprise Estonia est la plus importante organisation de soutien de l'entrepreneuriat publique d'Estonie. Elle facilite le développement économique estonien en encourageant les exportations et en attirant des investissements directs de l'étranger. Une façon de développer les exportations est d'organiser des stands partagés à l'occasion de salons internationaux. La participation à l'exposition est cofinancée par le Fonds de développement régional européen.

