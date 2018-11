Une technologie primée relie Européens et réfugiés lors de l'AidEx 2018

BRUXELLES, November 9, 2018 /PRNewswire/ --

Une occasion d'entrer en contact avec des réfugiés virtuels et de rencontrer l'ensemble de la communauté internationale de l'aide et du développement

Les 14 et 15 novembre prochains, AidEx réunira plus de 2 000 personnes à Brussels Expo pour le plus grand événement au monde organisé par la communauté internationale de l'aide et du développement. Cet événement a pour mission d'explorer la manière dont la technologie peut avoir à un impact social positif à l'ère de la révolution numérique.

Dans le cadre d'une exposition réunissant des agences des Nations Unies, des ONG et 200 organisations commerciales, les participants auront l'occasion de découvrir divers dispositifs uniques et immersifs qui promettent de transporter des individus dans des mondes associant empathie et apprentissage.

Prenez place sur le « Red VR Bench » pour regarder le film de réalité virtuelle primé de la Croix-Rouge et rencontrer des réfugiés syriens qui vous parleront de quotidien, des défis qu'ils rencontrent et de leurs rêves pour l'avenir.

Regardez en direct la finale de l'Aid Innovation Challenge dans le cadre duquel trois inventeurs s'affrontent pour remporter le prix du meilleur produit permettant d'améliorer l'efficacité de la fourniture de l'aide.

Mettez vos écouteurs et parcourez la boutique pop-up du Programme alimentaire mondial (PAM) qui recrée un lieu où les réfugiés viennent s'approvisionner. Cette dernière a voyagé de Paris à Varsovie, en passant par Berlin, Amsterdam et se trouve à présent à Bruxelles pour établir un lien entre les citoyens européens et les familles de réfugiés en Turquie et célébrer le droit de vivre une vie incroyable, bien qu'ordinaire.

Visitez l'exposition de bandes dessinées et de dessins animés d'ONU Femmes intitulée « Gender Equality: Picture it! » (L'égalité hommes-femmes : imaginez et dessinez !), organisée par de jeunes artistes du monde entier souhaitant devenir des ambassadeurs internationaux des droits des femmes et des filles.

Un atelier de communication interactif numérique accueillera autour du sujet de la protection certains des acteurs les plus importants du secteur de l'aide, notamment Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et l'ONU.

En outre, une conférence de haut niveau ayant pour objectif d'ouvrir la discussion sur l'efficacité de l'aide et du développement, sera l'occasion pour des experts d'échanger sur des sujets tels que le rôle de la technologie dans la préservation d'un avenir pour tous, l'inclusion numérique mondiale et la mise en œuvre de meilleurs objectifs de développement durable.

La directrice générale de la Commission européenne, Monique Pariat, la directrice de l'innovation au sein du bureau du directeur général du CICR, Nan Buzard, et l'ancien secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Sir Stephen O'Brien prononceront une allocution lors de l'événement.

Qatar Charity, la principale ONG au Moyen-Orient, sera présente aux côtés de l'ambassadeur américain en Belgique, qui sera l'un des 30 ambassadeurs du monde entier présents à l'événement. Il s'agit d'une occasion unique de nouer des liens et de collaborer avec des professionnels de l'ensemble du secteur dans un même lieu.

Pour obtenir davantage d'informations sur les intervenants et les sessions, consultez le programme de la conférence ici.

