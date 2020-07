Une thérapie cellulaire candidate à base de fibroblastes contre la COVID-19 révèle une réduction de la cicatrisation pulmonaire dans un modèle animal agressif

FibroGenesis fait progresser des données précliniques en préparation d'une soumission de nouveau médicament expérimental auprès du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques

HOUSTON, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis a fait part aujourd'hui de nouvelles données en faveur de l'utilisation de son produit PneumoBlast™ dans la lutte contre la COVID-19. En faisant appel au modèle largement accepté de la bléomycine dans la cicatrisation pulmonaire (fibrose), les scientifiques de la Société ont démontré que l'administration et l'utilisation du PneumoBlast™ induisent une réduction de 51 % de la fibrose pulmonaire, ce qui est statistiquement satisfaisant (p < 0,005). Fait important, la comparaison directe du PneumoBlast™ et de cellules souches mésenchymateuses dérivant de moelle osseuse (BMSC) contre la COVID-19 montre une efficacité de plus de 221 % avec le PneumoBlast™. Dans ce que l'on pense être le mécanisme de prévention des cicatrices pulmonaires par production d'un antagoniste du récepteur de la puissante protéine anti-inflammatoire interleukine 1, le PneumoBlast™ s'est montré 192 % plus efficace que les thérapies actuellement développées avec les BMSC, ce qui est là encore statistiquement significatif (p < 0,005).

À l'occasion d'une interview avec Healthline.com, Dre Lori Shah, pneumologue spécialisée des transplantations au New York-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center a déclaré : « Les trous dans les poumons font probablement référence à une entité surnommée 'fibrose post-COVID', connue sinon sous le terme de fibrose post-SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Elle est irréversible et peut se traduire par de graves limites fonctionnelles chez les patients, avec toux, insuffisance respiratoire et besoins d'oxygène ». On a signalé que la fibrose pulmonaire causée par la COVID-19 se produit de plus en plus fréquemment chez des patients dans la vingtaine et la trentaine.

« La COVID-19 représente une nouvelle affection clinique qui provoque la mort par inflammation des poumons, mais aussi laisse chez certains patients des lésions pulmonaires permanentes formées par stimulation de la cicatrisation, » a commenté Dr Tom Ichim, directeur scientifique de FibroGenesis. « Notre équipe de recherche est extrêmement enthousiaste devant les perspectives de notre approche des thérapies cellulaires. Non seulement elle montre des effets thérapeutiques sur des modèles animaux aux stades aigus de la COVID-19, mais encore la pathologie à long terme peut en bénéficier. »

« Alors que la communauté scientifique et médicale découvre davantage de conséquences biologiques et médicales liées à l'infection de la COVID-19, FibroGenesis est impatiente d'apporter sa contribution aux options de guérison thérapeutique que l'on est en train de créer pour combattre cette guerre mondiale contre un ennemi invisible, » a commenté Pete O'Heeron, président-directeur général de FibroGenesis. « Si les vaccins potentiels en projet nous enthousiasment, le fait demeure que 3,8 millions de cas de COVID-19 sont confirmés aux États-Unis et nous ne savons pas ce que seront les suites à long terme pour ces patients. Nous sommes à notre connaissance la seule société de thérapies cellulaires qui soit en train de mettre au point une thérapie en vue de résoudre la pathologie initiale de l'infection et de s'attaquer de façon proactive à ses conséquences à long terme. »

Basée à Houston au Texas, FibroGenesis, société spécialisée dans la médecine régénérative, met au point une solution innovante faisant appel aux fibroblastes dermiques humains dans le traitement de maladies chroniques. FibroGenesis détient à l'heure actuelle au niveau international et américain plus de 235 brevets délivrés / brevets en instance sur divers protocoles de soins, dont ceux s'appliquant à la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique, la colite et l'insuffisance cardiaque. Entièrement financée par des investisseurs providentiels, FibroGenesis représente la nouvelle génération de progrès médicaux dans la thérapie cellulaire.



