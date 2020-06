Une tradition d'expertise. L'avenir de la vente : les sociétés mondiales de formation en vente Richardson et Sales Performance International deviennent Richardson Sales Performance

PHILADELPHIE, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Richardson et Sales Performance International (SPI), leaders dans les domaines de la formation en vente et l'amélioration du rendement, ont annoncé aujourd'hui le nouveau nom de la société : Richardson Sales Performance. Cela fait suite à l'annonce fin 2019 de la fusion des deux sociétés, propriétés de Kartesia .

Depuis plus de 40 ans, les deux entreprises collaborent avec leurs clients pour stimuler les résultats des ventes grâce au perfectionnement des ressources humaines, des processus et des technologies. En tant qu'entité unique, Richardson Sales Performance travaillera avec les principales entreprises de vente pour simplifier et résoudre leurs besoins en termes de croissance des ventes grâce à leurs activités de gestion des ventes, leur force de vente sur le terrain et les données et outils aidant leurs équipes à prendre de l'avance et à rester en tête.

À travers la mise en œuvre numérique de méthodologies éprouvées et de compétences fondées sur la science du comportement ayant contribué à la croissance d'entreprises du monde entier, la nouvelle société Richardson Sales Performance entend aider les entreprises à trouver la meilleure voie pour surperformer, en révélant le potentiel de l'entreprise de façon claire et lui permettant d'agir.

Cette clarté est plus que jamais essentielle dans le contexte commercial mondial se caractérisant par un univers toujours grand de parties prenantes et une concurrence accrue, qui créent ensemble une complexité croissante pour les entreprises de vente.

John Elsey, le PDG de Richardson Sales Performance, a déclaré : « Nous simplifions les choses sans tomber dans la simplification en vue de résoudre l'équation de la croissance des ventes des entreprises centrées sur le client. » Les composants de cette équation sont la souplesse, l'analytique et l'orientation acheteur qui, mis ensemble, constituent une méthodologie de vente normalisée. Richardson Sales Performance propose cette structure pour aider les commerciaux à utiliser les compétences et les stratégies stimulant la croissance. Cette approche reconnaît que les entreprises de vente modernes doivent obtenir un succès immédiat tout en faisant en sorte de surperformer sur le long terme.

L'équipe internationale de Richardson Sales Performance est fière de parvenir à ces résultats en intégrant des pratiques de vente suffisamment durables pour obtenir des résultats sur n'importe quel marché en constante évolution. Cette durabilité provient d'une personnalisation collaborative répondant aux besoins de chaque entreprise à travers des partenariats axés sur la croissance et un suivi quantifiable de l'amélioration des performances de vente. Forte de professionnels basés aux États-Unis, en Europe et en Asie, la société Richardson Sales Performance continue d'aider ses clients grâce à sa présence mondiale.

