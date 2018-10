Une villa de luxe sur l'île thaïlandaise de Koh Samui sera vendue aux enchères par Concierge Auctions

LONDRES, 4 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Le groupe international spécialisé dans la vente aux enchères de luxe, Concierge Auctions, s'apprête à vendre une villa de luxe située dans le complexe privé de Samujana, sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande. Il s'agira de la toute première vente de la société dans le pays. Cotée initialement à 5 millions de dollars américains, Villa 22 sera vendue aux enchères le 9 novembre avec un prix de réserve de 2,5 millions de dollars américains. Les offres pourront être soumises à partir du 6 novembre. La vente aux enchères étend la portée de Concierge Auctions à 20 pays du monde.

Présentant une conception architecturale primée de Gary Fell et GFAB, cette villa décloisonnée de 1 203 mètres carrés est baignée de lumière grâce à des baies vitrées, et elle est équipée de deux cuisines ultramodernes et de plusieurs salles à manger intérieures et extérieures permettant d'accueillir plus de 15 personnes, ce qui en fait la maison idéale pour vivre de manière confortable et divertissante. Toutes les six chambres sont climatisées et équipées d'une salle de bain dotée de deux lavabos et d'une baignoire. Pour ce qui est des commodités intérieures, la villa inclut un cinéma privé, un salon de télévision spacieux, une salle de jeux et une salle de sport entièrement équipée. À l'extérieur, la villa dispose d'une vaste piscine à débordement privée, de terrasses bien exposées au soleil, d'un espace barbecue, de jardins paysagers et d'un parking privé.

Reconnu comme l'un des complexes résidentiels sécurisés les plus prisés de Thaïlande, Samujana comprend 27 résidences de luxe nichées au sommet d'une colline surplombant l'océan. Les résidents jouissent d'un service de vigilance 24 h/24 et de commodités propres d'un complexe de cinq étoiles, y compris des chefs privés à la demande, d'un terrain de tennis praticable par tous les temps, un accès privé à la plage et une salle de traitement intégrée à la villa avec des thérapeutes thaïlandais. La propriété dispose d'un personnel thaïlandais spécialisé dans les services et l'hospitalité asiatiques. Le domaine est également entièrement aménagé pour générer un revenu de location lorsque la villa n'est pas utilisée par le propriétaire. Les résidents ont aussi facilement accès à diverses activités de plein air, notamment le golf, la pêche, la natation, la voile, la plongée sous-marine et d'autres sports nautiques. Le climat tempéré du golfe de Thaïlande permet aux résidents de profiter de cette île paradisiaque toute l'année.

Jouissant d'une forte réputation en tant que destination mondiale pour les escapades de luxe, Koh Samui est la deuxième plus grande île de Thaïlande. Les belles plages, les forêts tropicales verdoyantes et la riche culture — avec de nombreux temples situés sur l'île — sont complétées par des points de vente au style de vie contemporain, y compris un certain nombre de centres de villégiature et de clubs de golf de classe mondiale, ainsi qu'un grand choix de restaurants, stations thermales, magasins et infrastructures de sports nautiques. Samujana est situé à seulement 3,5 km de l'aéroport international de Samui. Le temple bouddhiste de Wat Plai Laem et le village de pêcheurs de Bophut sont également accessibles en moins de 15 minutes en voiture.

La propriété peut être visitée sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous ou vous inscrire à la vente aux enchères, visitez le site www.conciergeauctions.com .

Contact : Alice Lacey alice@relevanceinternational.com

+442038688700

