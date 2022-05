UNGUESS évalue les banques suisses : quels sont les « meilleurs » sites Internet pour ouvrir un compte bancaire ?

MILAN, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- UNGUESS, une plateforme technologique qui aide les entreprises à tester et améliorer leurs produits et services, a fait participer sa communauté internationale à l'évaluation des sites Internet de six banques suisses : Migros Bank, UBS, Crédit Suisse, neon Bank, PostFinance et Raiffeisen Bank.

Objectif : évaluer, au moyen de la règle du premier clic, un certain nombre de paramètres relatifs à la qualité de l'interaction, de l'interface et de l'impact visuel de ces sites Internet, visant à comprendre l'état du secteur bancaire suisse.

« Quelle est l'efficacité des sites Internet des banques suisses au premier coup d'œil ? Les utilisateurs peuvent-ils facilement ouvrir un compte courant ? Quelles pages d'accueil ont été considérées comme les meilleures pour ouvrir un compte en ligne ? ». Voici quelques-unes des questions auxquelles UNGUESS , une plateforme technologique qui, grâce à sa communauté internationale, aide les entreprises à tester et à améliorer leurs produits et services, a voulu répondre. Pour y répondre, l'entreprise, en collaboration avec son partenaire Ergoproject , a fait appel à 52 utilisateurs de sa communauté afin d'étudier les sites Internet les plus performants de six grandes banques suisses : Migros Bank, UBS, Crédit Suisse, neon Bank, PostFinance et Raiffeisen Bank.

Après avoir analysé les sites Internet des banques italiennes et espagnoles dans le cadre de l'ouverture d'un compte courant, UNGUESS a étudié cette fois-ci ceux de six banques suisses. Les personnes de la communauté[1] ayant participé au test ont été invitées par UNGUESS à effectuer la même tâche, c'est-à-dire à essayer de lancer le processus de demande d'ouverture d'un compte bancaire (« Où cliqueriez-vous pour ouvrir un compte bancaire ? ») sur chacune des six pages d'accueil, puis à répondre à un questionnaire quantitatif et qualitatif sur leur expérience[2]. Mais pourquoi utiliser la règle du premier clic est-il si important ? Selon une étude[3], si le premier clic est le bon (c'est-à-dire qu'il mène effectivement à l'action prévue), les utilisateurs ont 87 % de chances de mener l'action à son terme, contre 46 % si le premier clic n'a pas l'effet escompté. En bref : il n'y a pas de deuxième chance pour faire une bonne première impression.

Résultats de l'étude : Migros Bank, Neon Bank et le Crédit Suisse sont les banques les plus performantes

Les pages d'accueil de la Migros Bank, de la Neon Bank et du Crédit Suisse affichent de meilleures mesures de performance (taux de réussite et temps de réalisation de la tâche) que les autres. Sur ces trois sites, les visiteurs ont plus de chances de cliquer immédiatement au bon endroit et en moins de temps.

Les 52 utilisateurs ont déclaré qu'il était plus facile de réaliser la tâche sur les sites de Migros Bank, de Neon Bank et du Crédit Suisse et qu'ils étaient sûrs d'avoir cliqué au bon endroit. De plus, les utilisateurs qui ont évalué positivement les trois banques semblent l'avoir fait immédiatement, ce qui démontre que ces sites sont très intuitifs au premier coup d'œil.

Enfin, même les pages d'accueil de ces trois banques se sont révélées plus attractives que les autres.

« Les pages d'accueil de Migros Bank, Neon Bank et du Crédit Suisse ont obtenu de meilleurs résultats que les autres et ont également été jugées plus conviviales, plus attrayantes et plus aptes à guider les gens vers l'ouverture d'un compte bancaire », a confirmé Laura Villa, responsable marketing chez UNGUESS et chef du projet de recherche. « Nous avons également remarqué que les pages d'accueil les mieux notées présentaient des caractéristiques communes. Il s'agit notamment de l'utilisation de libellés clairs et prévisibles, d'un style graphique minimaliste, d'une quantité réduite de texte, d'éléments clés et d'appels à l'action situés en haut ou à des endroits faciles à trouver (pas besoin de faire défiler la page). »

Pour consulter l'étude complète et le webinaire présentant les résultats, cliquez ici .

Profil d'UNGUESS

UNGUESS est une plateforme de tests technologiques crowdsourcés qui apporte les connaissances collectives de sa communauté dans les processus de décision des entreprises, rapidement et chaque fois que nécessaire. Fondée en 2015, sous le nom d'AppQuality, UNGUESS aide les entreprises à éliminer les approximations de leur processus décisionnel, en plaçant les consommateurs finaux au centre de la stratégie produit. La start-up collabore régulièrement avec des moyennes et grandes entreprises internationales, notamment Pirelli, Sky, Decathlon, Prénatal, Braun, ING, Enel, Lottomatica et bien d'autres.

[1] Des utilisateurs italiens qui naviguaient sur la version italienne de ces sites ont été sélectionnés pour ce test.

[2] Grâce à la plateforme d'UNGUESS, les membres de la communauté ont participé au test à distance et sans aucune supervision.

[3] http://webusability.com/firstclick-usability-testing/

Angela [email protected], +39 3474211995

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1730688/UNGUESS_Logo.jpg

SOURCE UNGUESS