Uni-top Airlines ouvre de nouvelles liaisons de fret aérien entre l'Europe et la Chine

Cette nouvelle liaison comprend trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, au départ de Liège et les mardis, jeudis et samedis, à destination de Wuhan. C'est un Boeing gros-porteur B747-400F destiné au transport de fret qui sera utilisé, avec une charge utile maximale de 110 tonnes. À l'heure actuelle, les fabricants européens de pièces automobiles, en particulier allemands et britanniques, utilisent cette liaison pour expédier leurs produits vers la Chine. En parallèle, les entreprises chinoises spécialisées dans l'électronique, le prêt-à-porter et les pièces de machines peuvent facilement expédier leurs produits vers l'Europe par cette voie.

Uni-top Airlines a été créée en 2008 ; c'est la première compagnie aérienne chinoise privée à exploiter de façon indépendante des avions gros-porteurs long-courriers. Dès 2009, Uni-top Airlines a commencé à exploiter trois B747-200F depuis l'aéroport international de Wuhan Tianhe. Uni-top Airlines possède actuellement onze avions gros porteurs, dont trois B747-200F, un B747-400F et sept A300-600F.

L'ouverture des liaisons de fret aérien Luxembourg-Wuhan et Liège-Wuhan permettra à l'Europe comme à la Chine d'engranger les bénéfices de l'initiative « Une ceinture, une route ». Cela permettra de satisfaire les besoins logistiques toujours plus importants entre l'Europe et la Chine centrale. Une nouvelle « Route de la soie aérienne » entre l'Europe et la Chine est en cours de construction, destinée à être un corridor économique aérien reliant l'Europe et l'Asie.

