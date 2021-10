União Contra a Psoríase

ESTOCOLMO, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A psoríase é uma condição desfigurante e incapacitante sem cura conhecida. As placas de pele visíveis e as articulações inflamadas são sintomas físicos característicos, mas as pessoas que vivem com psoríase também enfrentam muitas dificuldades emocionais, sociais e econômicas. Está na hora de acabar com o sofrimento deles. Em 29 de outubro, Dia Mundial da Psoríase, a IFPA está lançando uma petição global para exigir melhorias.