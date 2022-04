UniAthena conclut un partenariat stratégique avec Acacia University, aux États-Unis

Acacia University enrichira l'offre d'UniAthena en matière de diplômes et de cours de microcrédit accrédités

OXFORD, Angleterre, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Acacia University, aux États-Unis, s'engage dans une collaboration avec UniAthena, un fournisseur EdTech basé au Royaume-Uni avec une portée mondiale d'apprenants issus de divers milieux et communautés pour offrir plusieurs programmes professionnels et des cours de courte durée avec une orientation professionnelle ou technique. Défendant la valeur de l'égalité des chances en matière d'éducation, le partenariat UniAthena-Acacia vise à servir la communauté étudiante socialement et économiquement défavorisée.

Université inclusive dans un monde diversifié, Acacia vise à rendre l'éducation accessible à tous en donnant à chacun, indépendamment de son origine ou de sa situation, la chance d'étudier à des niveaux d'éducation supérieurs. Elle favorise un type d'environnement d'apprentissage différent, caractérisé par une collaboration étendue au sein de communautés d'apprentissage virtuelles professionnelles.

Grâce à son partenariat stratégique avec UniAthena, Acacia University proposera :

Des programmes universitaires d'UniAthena, qui comprennent des diplômes et des grades accrédités de niveau doctorat et master

Des programmes de certification professionnelle

Des cours de courte durée gratuits dans diverses disciplines sur la plateforme UniAthena - Un ensemble diversifié de cours de courte durée gratuits, principalement conçus pour améliorer les compétences des apprenants dans des domaines spécifiques

Ces programmes sont conçus pour améliorer les connaissances et les capacités de réflexion critique de l'apprenant et développer son expertise dans ce domaine. UniAthena aspire continuellement à être à la pointe de l'éducation afin d'autonomiser les apprenants, en les préparant aux emplois les plus demandés sur le lieu de travail. Elle a mis au point un modèle de prestation qui peut répondre aux besoins de personnes de tous horizons. Les programmes sont dispensés au moyen de ressources d'apprentissage bien conçues et évalués dans le cadre de projets conformes à des normes très strictes.

Athena Global Education et Acacia University partagent la même mission : fournir une éducation de haute qualité par le biais de formes innovantes d'apprentissage en ligne. Ces deux institutions permettent aux apprenants d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels et de travailler pour le bien de la société.

« Nous sommes ravis de nous associer à UniAthena et nous sommes convaincus que cette alliance nous aidera à réaliser notre vision commune. L'apprentissage numérique a pris de l'ampleur ces dernières années et a été au premier plan de notre combat pour une éducation sans faille pendant les années de pandémie. Nous sommes convaincus qu'ensemble, Acacia et UniAthena peuvent ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités à un plus grand nombre d'apprenants et les aider dans leur développement professionnel », déclare M. Tim R Moman, président d'Acacia University.

« Les valeurs qui nous sont chères à UniAthena, accessibilité, flexibilité et prix abordable, sont en résonance avec celles d'Acacia, et un partenariat entre les deux entreprises ouvrira la voie à une carrière plus brillante et réussie pour les apprenants. Il permettra aux apprenants d'acquérir des compétences très demandées sur le lieu de travail, mais dont l'offre est limitée. Nous appliquons tous deux les meilleures pratiques en matière de conception et d'exécution des programmes et nous nous engageons totalement à assurer le bien-être des étudiants », déclare M. Firoz Thairinil, fondateur et PDG d'Athena Global Education.

UniAthena est aujourd'hui une plateforme mondiale de services éducatifs dont la vocation est de fournir un enseignement de qualité aux étudiants du monde entier, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord en passant par les États-Unis. Ses programmes académiques comprennent des diplômes de niveau doctorat et maîtrise délivrés par des universités de premier ordre, ainsi que des certifications professionnelles délivrées par des organismes de renom. Elle tire parti de la technologie pour faciliter et enrichir l'expérience de ses apprenants.

Pour en savoir plus, consultez le site https://uniathena.com .

À propos d'Athena Global Education :

Athena Global Education est un fournisseur d'éducation en ligne proposant des programmes de maîtrise et de doctorat, ainsi que des programmes de microcrédit, à suivre selon un rythme personnel, en collaboration avec des universités européennes et une autorité réputée de qualifications professionnelles. Athena Global Education est une filiale de Westford Education Group, qui fournit des services d'enseignement supérieur depuis 2009.

