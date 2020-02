Unicamp e Entourage Phytolab firmam parceria de pesquisa inédita sobre cannabis para uso medicinal

Pesquisa identificará e analisará características farmacológicas, agrícolas e genéticas de 240 variedades de cannabis para finalidades terapêuticas, como epilepsia refratária

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Entourage Phytolab acabam de anunciar um convênio para o desenvolvimento de pesquisa sobre variedades de cannabis exclusivamente para uso medicinal. Este é segundo convênio negociado pela Agência de Inovação Inova Unicamp com a empresa com foco nas finalidades terapêuticas da cannabis.

O projeto de pesquisa é denominado "Seleção de Genótipos de Cannabis sativa L. para a Produção de Medicamentos" e será realizado em conjunto com o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Unicamp em um período de 28 meses.

"O objetivo é descrever as características medicinais, produtivas e genéticas de 240 variedades de cannabis, que serão cultivadas em câmaras de crescimento controlado, chamados de fitotrons", explica Ílio Montanari Jr., coordenador do projeto e curador da coleção de plantas medicinais do CPQBA Unicamp.

"As pessoas tendem a achar que toda planta de cannabis é igual, mas a verdade é que existem muitas variedades diferentes. A pesquisa nos permitir selecionar as mais resistente, produtivas e mais indicadas para cada tratamento, abrindo o caminho o desenvolvimento medicamentos inovadores, ainda mais seguros, eficazes e acessíveis", diz Caio Santos Abreu, CEO da Entourage Phytolab.

Newton Frateschi, diretor-executivo da Inova Unicamp, ressalta que o segundo convênio com a Entourage demonstra o sucesso da interação universidade-empresa voltada para a área da saúde. "É um caso claro no qual a pesquisa e o desenvolvimento na Universidade podem se tornar um produto com grande impacto na sociedade."

O início da pesquisa ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o cultivo controlado das variedades da planta e somente para fins de pesquisa. As plantas serão cultivadas exclusivamente dentro de três fitotrons, que controlam a temperatura, umidade do ar, fotoperíodo e intensidade luminosa.

A fim de garantir a segurança das amostras da pesquisa, o local do cultivo será monitorado 24 horas por dia por um sistema de segurança implementado no CPQBA pela Entourage Phytolab, como previsto no convênio, incluindo um rígido controle de acesso com identificação por biometria, portas duplas e câmeras com monitoramento remoto.

A Entourage é a empresa responsável pelos custos do projeto desde a identificação e aquisição das sementes até as reformas e aquisição de equipamentos, que só vão ocorrer após a Unicamp obter a Autorização para Estabelecimento de Ensino e Pesquisa (AEP) do projeto pela Anvisa.

