Unico Studio lance le jeu populaire Brain Test sur AppGallery

« Unico Studio est ravi de s'associer à AppGallery et, depuis le lancement de la série Brain Test, nous avons reçu d'excellents commentaires de la part des joueurs du monde entier », a déclaré Erkay Uzun, fondateur et PDG d'Unico Studio. « Nos jeux sont parmi les mieux notés de leur catégorie et les joueurs ont adoré la série Brain Test. Nous partageons l'enthousiasme des joueurs de Huawei et nous prévoyons de rendre plus de jeux amusants disponibles sur AppGallery à l'avenir. »

Brain Test : les avantages du jeu de casse-tête pour les utilisateurs de Huawei

Brain Test : Tricky Puzzles est un jeu de casse-tête amusant et stimulant qui présente une série d'énigmes de plus en plus difficiles à résoudre. Conçu pour défier le bon sens et offrir aux joueurs une expérience unique de réflexion, des centaines de casse-têtes et de quiz différents sont à remplir, chacun accompagné d'un contenu et de graphiques de qualité. S'appuyant sur le succès du jeu original Brain Test, Brain Test 2 : Tricky Stories a été accueilli avec enthousiasme par les joueurs. Avec son format d'histoire alternatif, le jeu est parfait pour les fans accros aux casse-têtes et aux quiz.

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

Le partenariat de Huawei, l'un des marchés mondiaux d'applications à la croissance la plus rapide, est tombé à point nommé pour Unico. Huawei a fourni un soutien opérationnel important pour le lancement de la série Brain Test, en publiant les deux applications sur AppGallery en quelques mois seulement. Les jeux ont été présentés et promus sur AppGallery et sur diverses plateformes sociales. Les deux jeux intègrent l'innovant HMS Core de Huawei, y compris le plug-in Huawei Game Service et les kits IAP de Huawei.

« L'équipe de Huawei a fourni un soutien technique de haute qualité pendant le processus d'intégration », a déclaré Uzun. « La communication a été excellente, et ils nous ont fourni des orientations claires et un retour d'information qui nous a permis de surmonter rapidement tout problème technique. »

À propos d'AppGallery : l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 500 millions d'utilisateurs actifs. La plate-forme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à la rejoindre.

AppGallery reconnaît l'importance et la contribution de ses développeurs et se consacre entièrement à leur réussite. AppGallery offre également un soutien opérationnel complet aux développeurs du monde entier, ainsi que plusieurs initiatives centrées sur les développeurs, ce qui leur permet d'innover davantage dans le développement d'applications.

Brain Test :Tricky Puzzles est maintenant disponible en téléchargement gratuit via https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439.

Brain Test 2 :Tricky Stories est maintenant disponible en téléchargement gratuit via https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337 .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1418757/BrainTest2.jpg

SOURCE AppGallery