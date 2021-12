Unidade da Enterprise é inaugurada no Aeroporto Internacional de Medellin da Colômbia

ST. LOUIS, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Enterprise Holdings anunciou hoje que inaugurou uma unidade no Aeroporto Internacional de Medellin, na Colômbia. A nova filial, que já está aceitando reservas, atende clientes da marca Enterprise Rent-A-Car, que é o carro-chefe da empresa, bem como da National Car Rental e da Alamo Rent A Car. A Enterprise Holdings é proprietária das três marcas.

A nova filial de aluguel das marcas Enterprise, National e Alamo no Aeroporto Internacional de Medellin é a 11ª unidade da empresa na Colômbia. (PRNewsfoto/Enterprise Holdings, Inc.)

A nova filial da Colômbia, localizada no segundo maior aeroporto do país, representa o compromisso da empresa de atender clientes nacionais e internacionais à medida que as viagens se abrem em todo o mundo. Desde o início da pandemia, a empresa abriu mais de 100 novas filiais em todo o mundo.

"A Colômbia é o principal mercado para o crescimento global da empresa, à medida que continuamos a nos expandir para atender às necessidades dos viajantes a negócios e lazer, onde quer que eles escolham ir", disse Peter A. Smith, vice-presidente de franquia global da Enterprise Holdings. "À medida que as viagens internacionais começam novamente, estamos entusiasmados em atender nossos clientes em todo o mundo e manter nossa promessa de lhes oferecer uma experiência de locação segura e conveniente."

A filial de Medellin aumenta a presença da Enterprise na Colômbia para 11 unidades. Ela é a mais recente na contínua expansão internacional da empresa na América Latina e nas áreas circundantes. A Enterprise Rent-A-Car fez sua estreia na América Latina em 2015, unindo-se com as marcas National e Alamo.

Os clientes da Colômbia também têm o benefício adicional de ganhar prêmios e dias de locação gratuita por meio de dois programas de fidelidade: o Enterprise Plus, por meio da marca Enterprise Rent-A-Car e o premiado Emerald Club, por meio da marca National Car Rental. O Enterprise Plus e o Emerald Club foram lançados na Colômbia em 2017.

Sobre a Enterprise Holdings

A Enterprise Holdings, Inc. é uma provedora líder de soluções de mobilidade, possuindo e operando as marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car por meio de sua rede global integrada de subsidiárias regionais independentes e parceiros franqueados. A Enterprise Holdings e suas afiliadas oferecem ampla locação de veículos, compartilhamento de veículos, locação de caminhões, gestão de frotas, vendas de veículos no varejo, bem como gerenciamento de viagens e outros serviços de transporte para tornar as viagens mais fáceis e convenientes para os clientes. Propriedade privada da família Taylor de St. Louis, Missouri, a Enterprise Holdings administra uma frota diversificada de mais de 1,85 milhões de veículos por meio de uma rede de quase 10.000 locadoras de bairros e aeroportos, com quadro completo de funcionários em mais de 90 países e territórios.

