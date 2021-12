Unidade de fabricação de IFA da Sai Life Sciences recebe certificado de inspeção da PMDA do Japão

A Sai Life Sciences tem uma presença cada vez maior no mercado japonês. Ela foi a unidade de lançamento de suprimentos para IFAs comerciais de uma NEQ (nova entidade química) para o Japão e forneceu mais de 50 toneladas de IFA nos últimos cinco anos. É um fornecedor de materiais de partida registrados para três IFAs comerciais. A empresa também começou a trabalhar com uma grande empresa farmacêutica no fornecimento de IFAs de um produto para saúde animal e humana lançado recentemente. Do ponto de vista da descoberta de medicamentos, a empresa ajudou várias empresas de biotecnologia e farmacêuticas a promover programas desde a otimização hit to lead (H2L)/estágio de candidato, por meio de seus serviços de química, biologia e DMPK (metabolismo de drogas e farmacocinética). No ano passado, a empresa abriu seu escritório de representação em Tóquio, no Japão, que atua como base para o alcance da empresa para empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras no Japão e em outros países da região da Ásia-Pacífico.

Alguns dos destaques importantes da unidade de fabricação de Bidar da Sai Life Sciences:

Histórico de 100% de inspeções bem-sucedidas –

USFDA (quatro vezes)



PMDA (duas vezes)



COFEPRIS, México (uma vez)

Capacidade de 450 KL com 50 corridas de produção

Nível de contenção de 1µg/m 3

Dimensões do reator: 0,25 a 10 KL

Sistema de automação de fluido único compatível com 21CFR

Sete salas limpas e quatro macacões de segurança ISO – 8 (Classe 100.000)

Liofilização em escala piloto e comercial

Cromatografia em escala comercial

Reações a frio em escala de 2,5 KL, 4 KL e 5 KL

Unidade de IFA altamente eficiente (primeiro trimestre de 2022)

Unidade de Amiditas (primeiro trimestre de 2022)

Unidades futuras

Unidade dedicada para produtos de saúde de animais de companhia



Capacidade adicional de fabricação de intermediários e IFA de 200 KL

Certificação ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Unidade de descarga líquida zero

Vários prêmios por excelência em gestão de energia e práticas de saúde, ambiental e segurança.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras do mundo todo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. A empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, Reino Unido e EUA. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o respaldo de investidores globais como a TPG Capital e a HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1699238/Sai_Life_Sciences_API_Manufacturing_facility.jpg

FONTE Sai Life Sciences

SOURCE Sai Life Sciences