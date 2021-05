Unihertz annonce le lancement sur Kickstarter de Titan Pocket - le plus petit smartphone QWERTY Android 11

Dédiée à la conception de smartphones uniques depuis près de cinq ans, Unihertz a conquis plus de 30 000 adeptes fidèles à travers le monde qui soutiennent ses idées d'unicité. De la première génération de Jelly qui a secoué l'industrie, au petit Titan Pocket tactile actuel, « Unihertz a toujours pensé qu'il devrait y avoir différents types de smartphones pour tous les types de personnes. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fabriquer des smartphones uniques, même pour les groupes minoritaires. Nous espérons que les gens pourront bénéficier d'un choix plus diversifié dans un contexte où les smartphones se ressemblent de plus en plus », a déclaré Stephen, fondateur et PDG d'Unihertz.

Fort de l'expérience acquise avec le modèle Titan, le smartphone QWERTY robuste par excellence, Unihertz revient aujourd'hui avec un nouveau modèle, le Titan Pocket, plus petit et plus léger que le Titan et doté du système d'exploitation Android 11, d'un écran de 3,1 pouces et d'une batterie de 4 000 mAh. Au vu de sa taille et de ses caractéristiques, ce téléphone devrait être facile à transporter et devenir le smartphone idéal pour les personnes qui souhaitent « arriver à un résultat ».

En plus d'être un appareil portable et puissant, le Titan Pocket est doté de fonctionnalités qui le rendent incroyablement pratique. Il dispose d'un double emplacement pour carte SIM, d'un port infrarouge, d'un GPS, d'un système de déverrouillage par empreinte digitale, de la technologie NFC. De plus, il est compatible avec le réseau LTE, ce qui lui permet d'être déverrouillé dans le monde entier. Unihertz va au-delà des limites en développant des smartphones aussi exceptionnels et spéciaux.

Titan Pocket est disponible sur Kickstarter pour les adeptes de la première heure et les fans de longue date.

Accédez à la campagne Kickstarter de Titan Pocket à l'adresse suivante : https://bit.ly/3ooJMBy

Rejoignez le groupe Titan Pocket à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/groups/493199955372155

Dossier de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1kgjcII9I3N2ttm_gfoc4Fjefc5j9bwWC?usp=sharing

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1512476/image.jpg

