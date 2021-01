Uniken annonce une croissance de 170 % pour l'année fiscale 2020, alimentée par la demande en numérisation, l'amélioration de l'expérience client et la cybersécurité

Avec l'augmentation de la demande des consommateurs en matière de services numériques, la menace croissante de cyberattaques généralisées et les normes établies en matière d'expérience client supérieure, Uniken a connu une croissance explosive en 2020 et prévoit encore plus de succès en 2021.

CHATHAM, New Jersey, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Uniken, Inc., un leader dans le domaine de la sécurité omnicanal, a annoncé aujourd'hui une augmentation de 170 % de ses revenus annuels récurrents par rapport à l'année fiscale 2019, après avoir mis sur le marché un produit de vérification et d'embarquement entièrement intégré qui permet aux clients d'offrir des voyages sécurisés depuis l'embarquement du client initial jusqu'à la livraison du service et des transactions en cours.

Au niveau mondial, Uniken accroît rapidement sa présence avec de nouveaux bureaux régionaux au Kenya et à Singapour pour compléter sa présence existante en Inde, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Uniken a déjà mis en place 22 partenariats régionaux et 9 partenariats mondiaux avec les principaux intégrateurs de systèmes et fournisseurs de plateformes en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Asie.

La pandémie du COVID-19 a obligé de nombreuses organisations à accélérer leurs stratégies de transformation numérique. Pour répondre à l'évolution des besoins, Uniken a rapidement mis au point un produit innovant permettant aux entreprises d'activer rapidement et en toute sécurité leurs employés à distance, sans la complexité, la charge et le coût des solutions VPN traditionnelles.

Les capacités de sécurité embarquées et omnicanal sont également utilisées dans les secteurs verticaux pour relier les clients aux entreprises. En tant que partenaire principal de deux des plus grandes plateformes bancaires mondiales, avec 150 pays et plus de 2,5 milliards de clients de détail, Uniken est prêt à contribuer à la transformation en cours des services bancaires et des paiements dans le monde entier grâce à un ensemble de produits qui peuvent répondre à des besoins locaux uniques.

« Avoir la possibilité d'embarquer rapidement et en toute sécurité de nouveaux clients à distance ainsi que d'authentifier des clients existants est inestimable et établit une norme élevée de service à la clientèle », a déclaré Bimal Gandhi, PDG d'Uniken. « Les consommateurs utilisent beaucoup plus les téléphones portables pour faire des affaires, ce que les industries réglementées évitaient auparavant en raison des risques de cyberattaques et de fraude. Nous avons mis au point un moyen de sécuriser systématiquement chaque canal, en éliminant le risque de compromettre les identifiants, de récolter et de prendre le contrôle des comptes. »

Il est clair que l'investissement des entreprises dans le développement de leurs capacités numériques est rentable et qu'il a des avantages à long terme. Une étude de la société d'analyse IDC a révélé que les entreprises de commerce de détail, d'industrie et de banque, qui sont les premières à utiliser le numérique, ont enregistré une croissance de leurs revenus huit fois supérieure et une marge bénéficiaire deux fois plus élevée au cours des cinq dernières années.

Aujourd'hui, l'expérience client consiste à impliquer le client à travers le prisme de la technologie de manière à créer la confiance, à réduire les frictions et à stimuler les résultats commerciaux. Avec l'augmentation du nombre de personnes travaillant, faisant des achats et effectuant des opérations bancaires à distance pendant la pandémie, le FBI a signalé un pic correspondant des cyberattaques, en hausse de 400 % par rapport à la période précédant la pandémie.

« Les entreprises sacrifient l'expérience client pour assurer la sécurité de leurs données, mais le fait d'avoir des méthodologies de vérification et des technologies de sécurité différentes pour des canaux distincts est frustrant pour tout le monde. Nous avons fait en sorte qu'ils n'aient pas à faire de compromis », a déclaré Gandhi. « Nous proposons une solution omnicanal sans friction qui répond aux exigences de sécurité et de rapidité tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle et cohérente. Notre capacité à fournir ces deux types de services de manière homogène est la raison pour laquelle nous avons connu tant de succès l'année dernière et pourquoi nous prévoyons de poursuivre notre croissance rapide en 2021. »

À propos d'Uniken

Uniken est l'entreprise de cybersécurité innovante à l'origine de la plate-forme REL-ID , qui offre la détection des menaces au niveau des points d'accès, l'identité des dispositifs, l'identité des applications, la validation de l'identité cryptographique et les signatures numériques, le tout dans une solution simple et complète. Avec REL-ID IDV, il peut également vérifier l'identité d'une personne par rapport aux documents délivrés par le gouvernement grâce à une validation biométrique sophistiquée de l'état de santé, directement à partir de l'appareil mobile du client.

La solution mobile-first sécurise le parcours du client de bout en bout sur tous les canaux, en éliminant la menace de violation de données et de fraude. Jusqu'à présent, Uniken a protégé des transactions 5B pour un total de 8,2T $ sans aucune perte financière ou d'identité.

Uniken a reçu plusieurs prix et récompenses pour son produit, le premier du genre, notamment le Forrester Now Tech Industry Leader, le OWI Top 10 IAM Company, le Frost & Sullivan Tech Industry Award et le KPMG Top 25 Security Provider.

