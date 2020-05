Uniken lanza una nueva solución de seguridad para trabajar desde casa en la era del COVID-19

CHATHAM, Nueva Jersey, 5 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Uniken lanza la capacidad de acceso a red Work From Home (WFH) para cubrir las necesidades del nuevo entorno actual. Con las empresas nocturnas teniendo que autorizar el acceso remoto, los peligros y dificultades se han hecho aparentes en las últimas semanas. Las VPN son caras, engorrosas, forman el 100% del tráfico de usuarios en la red y, lo que es más importante, crean problemas de seguridad. Los clientes que utilizan la capacidad de acceso al sistema de confianza de REL-ID Desktop nos pidieron aumentar la capacidad para el acceso remoto y lo hemos hecho. Presentamos REL-ID WFH. Su solución verdaderamente sencilla, verdaderamente segura para WFH: seguridad, simplicidad y segregación de tráfico para reducir sus costes y riesgos.

A diferencia de los sistemas de seguridad tradicionales basados en el perímetro, la solución REL-ID WFH de Uniken se basa en verificación del usuario e identidad de dispositivos para conceder acceso basado en cargo a las aplicaciones, con todo el tráfico asegurado utilizando una conexión de red individualizada y encriptada. Basada en la autenticación multifactor, mutual e invisible de REL-ID, la solución REL-ID WFH asegura que toda la autenticación es multifactor y a prueba de phishing, sin introducir autenticadores de terceros o fricción del usuario adicional. REL-ID WFH no solo permite el acceso remoto seguro a las aplicaciones web de Internet corporativo e Intranet, también ofrece acceso a aplicaciones TI y corporativas sensible que requieren servidor (SSH), escritorio remoto o acceso de cliente de escritorio. Con Role Based Access Control (RBAC), REL-ID WFH ofrece a las organizaciones control granular sobre quién tiene acceso a qué, y puede integrarse con su Directorio activo existente para ofrecer un cumplimiento consistente con las políticas corporativas.

"Los empleados en el entorno pandémico actual solo pueden acceder ahora a recursos corporativos sensibles desde casa, a veces con su ordenador personal. REL-ID WFH ofrece el equilibrio perfecto de seguridad excepcional, facilidad de uso y privacidad individual. REL-ID WFH puede instalarse fácilmente por trabajadores remotos sin la necesidad de que TI instale certificados o acceda remotamente al dispositivo personal del trabajador", dijo Bimal Gandhi, consejero delegado de Uniken.

Con el canal seguro a prueba de MITM de REL-ID, las organizaciones no tienen que preocuparse por las implicaciones de Wi-Fi para el hogar inadecuadamente asegurado. Además, a diferencia de la mayoría de VPN corporativas, REL-ID WFH divide el tráfico en el ordenador mismo, enviando solo el tráfico corporativo al proxy operando dentro de la red corporativa, y permitiendo que el tráfico personal salga de Internet sin entrar en la red corporativa. Esto ofrece a los trabajadores remotos la privacidad que necesitan para evitar que el ancho de banda de la red corporativa se sature.

Obtenga acceso WFH verdaderamente sencillo, verdaderamente seguro que el 100% de su plantilla adorará, especialmente los directores de seguridad de información, información y finanzas. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y ver una demo de [email protected]. Como compromiso con la comunidad global en la que vivimos durante estos tiempos difíciles, estamos renunciando a todos los cargos de licencia para REL-ID WFH para 2020.

Acerca de Uniken

Uniken es un pionero en el campo de la ciberseguridad. El producto insigne de Uniken, REL-ID, es una plataforma de seguridad avanzada y la primera de su tipo que asegura conexiones entre usuarios y empresas mientras reducen el fraude a cero. REL-ID protegé con efectividad a los usuarios, empresas y a todo el ecosistema de una gran variedad de riesgos, como ataques a la identidad, ataques a dispositivos y ataques a la red. Uniken ha protegido a más de 70 millones de usuarios, 5.500 millones de interacciones y 8,2 billones de dólares con cero pérdida de datos o dólares. Para sus productos pioneros, Uniken ha recibido varios premios y reconocimientos como el Gartner Cool Vendor in Identity and Access Management (2018) y Forrester Now Tech Industry Leader in Authentication Management Solutions (2018) y más recientemente (2019) el Frost & Sullivan Identity & Access Management Technology Innovation Award.

Uniken tiene su sede en EE. UU., y oficinas en la India, México, Kenia, Reino Unido, España, Hong Kong y Singapur. Próximas aperturas tendrán lugar en Dubái y Australia.

Visite www.uniken.com

Contacto de los medios:

Graeme Rowe

[email protected]

+44 7909 447255

SOURCE Uniken Inc