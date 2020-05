Uniken publie une nouvelle solution puissante pour la sécurité du travail à domicile à l'époque du COVID-19

CHATHAM, New Jersey, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Uniken lance la capacité d'accès au réseau Work From Home (WFH) pour répondre aux besoins du nouvel environnement actuel. Les entreprises ont dû autoriser l'accès à distance du jour au lendemain, les périls et les défis sont devenus évidents au cours des dernières semaines. Les VPN sont chers, encombrants, ils attirent 100 % du trafic d'un utilisateur sur le réseau et, surtout, ils posent des problèmes de sécurité. Les clients qui utilisent la capacité d'accès au système de confiance de REL-ID Desktop nous ont demandé d'élargir la capacité d'accès à distance et nous l'avons fait ! Voici REL-ID WFH. Votre solution sérieusement simple, sérieusement sécurisée pour la WFH : sécurité, simplicité et séparation du trafic pour réduire vos coûts et vos risques.

Contrairement aux systèmes de sécurité traditionnels basés sur le périmètre, la solution REL-ID WFH d'Uniken repose sur la vérification de l'utilisateur et de l'identité du dispositif pour accorder un accès aux applications basé sur le rôle, tout le trafic étant sécurisé par une connexion réseau individualisée et cryptée. Basée sur l'authentification mutuelle invisible à facteurs multiples de REL-ID, la solution REL-ID WFH garantit que toute authentification est à facteurs multiples et à l'épreuve du filoutage, sans introduire d'authentificateurs tiers ou de frictions d'utilisateurs supplémentaires. REL-ID WFH ne prend pas seulement en charge l'accès à distance sécurisé aux applications web de l'entreprise sur Internet et l'intranet, il permet également d'accéder aux applications informatiques et d'entreprise sensibles qui nécessitent un accès au serveur (SSH), au bureau à distance ou à l'ordinateur client. Avec le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), REL-ID WFH offre aux organisations un contrôle granulaire de qui a accès à quoi, et peut s'intégrer à votre Active Directory existant pour assurer une conformité cohérente avec les politiques de l'entreprise.

« Dans le contexte actuel de pandémie, les employés ne peuvent désormais accéder aux ressources sensibles de l'entreprise que depuis leur domicile, parfois, avec leur ordinateur personnel. REL-ID WFH offre un équilibre parfait entre sécurité exceptionnelle, facilité d'utilisation et respect de la vie privée. REL-ID WFH peut être facilement installé par les travailleurs à distance eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire que le service informatique installe des certificats ou accède à distance au dispositif personnel du travailleur », a déclaré Bimal Gandhi, PDG d'Uniken.

Grâce au canal sécurisé de REL-ID, les organisations n'ont pas à s'inquiéter des implications d'un Wi-Fi domestique insuffisamment sécurisé. De plus, contrairement à la plupart des VPN d'entreprise, REL-ID WFH répartit le trafic sur l'ordinateur lui-même, en envoyant uniquement le trafic d'entreprise au serveur mandataire fonctionnant au sein du réseau d'entreprise, et en laissant le trafic personnel aller directement sur Internet sans entrer dans le réseau d'entreprise. Cela permet aux travailleurs à distance de bénéficier de la confidentialité dont ils ont besoin tout en évitant que la bande passante du réseau d'entreprise ne soit saturée.

Obtenez un accès à la WFH très simple et très sécurisé que 100 % de votre personnel aimera, en particulier votre responsable de la sécurité des informations, votre directeur des services d'informations et votre directeur financier. Contactez-nous pour obtenir plus d'information à l'adresse : [email protected]. En guise d'engagement envers la communauté mondiale dans laquelle nous vivons en ces temps difficiles, nous renonçons à tous les frais de licence pour la REL-ID WFH pour le reste de l'année 2020.

À propos d'Uniken

Uniken est un pionnier dans le domaine de la cybersécurité. Le produit phare d'Uniken, REL-ID, est une plateforme de sécurité avancée, la première du genre, qui sécurise les connexions entre les utilisateurs et les entreprises tout en réduisant la fraude à zéro. REL-ID protège efficacement les utilisateurs, les entreprises et l'ensemble de l'écosystème contre une grande variété de risques tels que les attaques d'identité, les attaques de dispositifs et les attaques de réseau. Uniken a protégé plus de 70 millions d'utilisateurs, 5,5 milliards d'interactions et 8,2 billions USD sans aucune perte de données ou d'argent. Pour ses produits pionniers, Uniken a reçu plusieurs prix et reconnaissances, notamment le Gartner du fournisseur branché dans le domaine de la gestion des identités et des accès (2018) et le Forrester du leader actuel de l'industrie technologique dans le domaine des solutions de gestion de l'authentification (2018) et plus récemment (2019) le prix de l'innovation technologique Frost & Sullivan dans le domaine de la gestion des identités et des accès.

Basée aux États-Unis, elle possède des bureaux en Inde, au Mexique, au Kenya, au Royaume-Uni, en Espagne, à Hong Kong et à Singapour. Ouverture prochaine à Dubaï et en Australie.

Visitez le site : www.uniken.com

Contact pour les médias :

Graeme Rowe

[email protected]

+44 7909 447255

Related Links

www.uniken.com



SOURCE Uniken Inc