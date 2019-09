Unilever parvient à 100 % d'électricité renouvelable sur les cinq continents

- 100 % de l'électricité du réseau en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord provient de sources renouvelables

- Sur les cinq continents, les sites sont parvenus à une consommation d'électricité du réseau 100 % renouvelable avant l'objectif mondial 2020 qu'Unilever veut atteindre

LONDRES et ROTTERDAM, Pays-Bas, 15 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Unilever a annoncé aujourd'hui que ses usines, bureaux, installations de R & D, centres de données, entrepôts et centres de distribution situés sur les cinq continents sont désormais alimentés par une électricité de réseau 100 % renouvelable.

La transition d'Unilever vers l'électricité renouvelable s'est effectuée, autant que possible, par le biais du développement des marchés locaux des énergies renouvelables, 38 % de l'électricité produite sur son réseau étant fournie par le biais de contrats d'achat d'électricité (CAE) et de tarifs d'électricité verte.

Lorsqu'il n'a pas été possible de le faire, Unilever a acheté des certificats d'énergie renouvelable (REC en anglais) - des certificats échangés librement et qui ont trait à la production d'électricité renouvelable.

Sam Kimmins, responsable de l'initiative RE100 chez The Climate Group, a déclaré :

« Nous félicitons Unilever. Arriver à 100 % d'électricité renouvelable sur les cinq continents signifie que l'entreprise progresse rapidement vers son objectif RE100 et s'efforce de devenir une entreprise 'neutre en carbone' à l'horizon 2030. En adhérant au programme RE100, des entreprises mondiales comme Unilever envoient un signal fort de demande aux quelques marchés où les énergies renouvelables restent difficiles d'accès. Elles veulent pouvoir s'approvisionner en électricité renouvelable à l'échelle locale et à un prix abordable et elles veulent le faire dès à présent. »

L'annonce faite aujourd'hui précède l'entrée en scène d'Unilever à la cérémonie d'ouverture de la Semaine sur le climat qui va avoir lieu à New York et sa participation au Sommet Action Climat du secrétaire général des Nations unies, au cours duquel gouvernements et entreprises vont se réunir pour plaider en faveur de la limitation à 1,5° C de la hausse moyenne des températures à l'échelle mondiale - conformément à l'Accord de Paris sur le climat.

Cette étape franchie par Unilever constitue un pas important vers son objectif de devenir une entreprise neutre en carbone à l'horizon 2030. Unilever a travaillé avec des partenaires dans le monde entier pour produire de l'électricité renouvelable sur ses propres sites, l'énergie solaire étant utilisée dans des installations d'Unilever dans 18 pays.

Marc Engel, directeur de la chaîne logistique chez Unilever, a déclaré :

« L'urgence climatique est l'un des défis les plus pressants auxquels nous sommes tous confrontés. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour obtenir des contrats d'énergie renouvelable pour nos sites sur les cinq continents. Ceci a permis d'atteindre plus vite nos objectifs de 100 % d'énergie renouvelable.

« Il reste bien entendu encore du travail à faire, mais nous espérons que l'annonce d'aujourd'hui incitera à mener d'autres actions ailleurs et contribuera à prouver qu'il est possible de lutter contre la crise climatique et de maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. L'énergie renouvelable peut être une réalité. »

L'investissement d'Unilever dans des programmes d'efficacité énergétique, qui ont permis de réduire la consommation totale d'énergie de 28 % et de diviser par deux les émissions de carbone par tonne de production depuis 2008, ainsi que l'introduction de la production d'électricité solaire sur les sites, sont deux éléments qui ont largement contribué à l'annonce faite ce jour.

Il n'y a pas eu de surcoûts nets pour en arriver là. Les économies qu'Unilever a pu réaliser grâce à des mécanismes tels que les contrats d'achat d'électricité ont contrebalancé les coûts supplémentaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/985446/Unilever_Logo.jpg

Related Links

https://www.unilever.com



SOURCE Unilever