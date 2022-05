Unilumin asistió a ISE y recibió los elogios de los clientes

Unilumin, líder en el sector de la iluminación y las pantallas, inauguró la conferencia con el lema "Hello Metasight, Together for a brighter future" (Hola Metasight, juntos por un futuro más brillante) y presentó el concepto de Metasight. Unilumin presentó y destacó la integración tecnológica de la iluminación y las pantallas LED y el brillante futuro de la ecología de la luz y las pantallas.