Unilumin encensé par les clients au salon ISE

S'appuyant sur les besoins exprimés par ses clients, Unilumin a partagé son point de vue sur la tendance inévitable de l'industrie à intégrer l'éclairage et l'affichage LED. Sur la base de sept scénarios d'application d'éclairage et d'affichage, Unilumin a lancé les solutions intégrées de matériel informatique + système + logiciel + contenu + éclairage et affichage interactifs.

Lors de cette conférence de presse, les solutions à la pointe de la technologie et les concepts de développement innovants ont captivé le public. Le concept de Metasight proposé par Unilumin a également reçu des réactions passionnées et toute l'attention des clients, des pairs du secteur, des médias mondiaux et du public.

Benda Magnetic, un clients parmi de nombreux autres, a déclaré lors de la conférence que l'intégration productive de l'éclairage et de l'affichage pourrait doubler leur activité ou la multiplier encore davantage : « Par le passé, notre entreprise ne représentait que 10 millions de dollars, mais avec l'intégration, nous pouvons non seulement élargir nos nouveaux scénarios de gestion, mais aussi améliorer la profondeur de nos projets. Je crois que notre entreprise pourrait atteindre les 50 millions de dollars. »

Sur les réseaux sociaux, les pairs du secteur et les médias grand public ont également participé à de grandes discussions sur l'intégration de l'éclairage et de l'affichage, et les gens ont exprimé leurs espoirs dans l'élaboration d'éclairage et de d'affichage écologiques et dans des villes futuristes qui adopteraient l'éclairage et l'affichage numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1822482/8a562e4e_3e6f_4fcb_8872_41ccbdd94788_1_2.jpg

SOURCE Unilumin Group