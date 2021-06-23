Unilumin - первый китайский производитель светодиодных экранов, получивший сертификат DCI

DCI — организация, устанавливающая технические требования для систем цифровых кинотеатров и специализирующаяся на разработке открытой архитектуры. Цифровые киносистемы или продукты без сертификации DCI не могут применяться или рекламироваться на кинематографическом рынке. Киноэкран Unilumin Cinema Screen получил сертификат DCI, наглядно подтверждающий применение его производителем ведущей в мире технологии изготовления светодиодных киноэкранов!

Новейший киноэкран марки Unilumin обеспечивает превосходное качество отображения с разрешением 4K (4096 х 2160), цветовой гаммой DCI-P3 и сверхвысоким контрастом 40000:1. Это изделие имеет чрезвычайно высокий уровень локализации, что позволяет реализовать независимый контроль за отраслевой цепочкой и значительно сократить затраты, закладывая прочную основу для популяризации и применения светодиодных киноэкранов.

Тенденции развития кино и высокотехнологичные киноэкраны

Ожидается, что к 2025 году будет заменено более 100 тысяч установленных киноэкранов. Данный прогноз представлен компанией TrendForce со ссылкой на результаты анализа тенденций в области кинематографии за период с 2006 по 2026 годы, проведенного ведущим производителем кинопроекторов Barco. В связи с ожесточенной конкуренцией на кинорынке к 2023 году будет установлено в общей сложности около 200 тысяч киноэкранов. Светодиодные дисплеи легко адаптируются к изменениям на рынке устройств воспроизведения, которые предусматривают высокую разрешающую способность (4K или даже 8K), а лазерные проекторы обеспечивают высокое разрешение и возможность проецирования изображений высокой яркости, что обуславливает их постепенное проникновение на кинорынок.

Полноценное присутствие и постоянные исследования

Компания Unilumin, являющаяся одним из лидеров в производстве светодиодных экранов, долгое время работает на рынке кинематографических средств отображения. С одной стороны, компания придает большое значение углубленной интеграции 5G, 4K/8K, 3D и других высокоуровневых кинотехнологий и активно способствует применению светодиодных дисплеев в кинотеатрах.

С другой стороны, Unilumin активно осуществляет внешнее сотрудничество, которое в значительной степени способствует совместному развитию и обеспечивает достаточную рыночную основу для быстрого роста рынка кинематографических светодиодных дисплеев.

Получение сертификата DCI знаменует собой последнее достижение компании Unilumin на рынке киноэкранов. В перспективе компания Unilumin ставит своей целью улучшить восприятие аудиовизуальной информации за счет повышения качества получаемых на экранах изображений и эффекта присутствия во время просмотра.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534376/image.jpg

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