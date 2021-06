Unilumin pierwszą chińską firmą oferującą ekrany LED z certyfikatem DCI

DCI jest organizacją zajmującą się specyfikacją cyfrowych systemów kinowych, skupiającą się na budowie otwartej architektury. Cyfrowe systemy lub produkty do wyświetlania filmów bez certyfikacji DCI nie mogą być stosowane lub promowane na rynku kinowym. Ekran kinowy Unilumin uzyskał certyfikat DCI, przedstawiając jedną z najlepszych na świecie technologii kinowych ekranów LED.

Najnowsza wersja ekranu kinowego Unilumin oferuje znakomite parametry wyświetlania z rozdzielczością 4K 4096*2160, gamą kolorów w standardzie DCI-P3 i doskonałym współczynnikiem kontrastu 40000:1. Produkt ten może poszczycić się bardzo wysokim poziomem lokalizacji, która może przyczynić się do swobodnej kontroli łańcucha przemysłowego i znacznego obniżenia kosztów, zapewniając mocne podstawy do popularyzacji i stosowania kinowych ekranów LED.

Kierunki rozwoju kin i ekrany najwyższej jakości

TrendForce poinformował, cytując dane z analizy trendów rynku kinowego 2006-2026 przeprowadzonej przez lidera na rynku projektorów kinowych, Barco, że oczekuje się, iż 100000 obecnych ekranów kinowych zostanie wymienionych w okresie pięciu lat, począwszy od roku 2020. Ze względu na zaciętą konkurencję na rynku kinowym do końca 2023 będzie łącznie 200000 ekranów kinowych. Ekrany LED mogą z łatwością dostosować się do nowych trendów w zakresie wyświetlania obrazów, dążących do rozdzielczości 4K, a nawet 8K, przy czym projektory laserowe oferują wysoką rozdzielczość i strumień świetlny o dużej mocy, więc stopniowo zdobywają rynek kinowy.

Wszechstronna obecność i nieustanne poszukiwania

Jako lider rynku LED, Unilumin od dawna jest obecny na rynku ekranów kinowych. Z jednej strony, Unilumin przywiązuje ogromną wagę do dogłębnej integracji technologii 5G, 4K/8K, 3D i innych wielkoformatowych technologii filmowych i aktywnie promuje zastosowanie ekranów LED w kinach.

Z drugie strony, Unilumin aktywnie uczestniczy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, co w dużym stopniu przyczyniło się do popularyzacji wspólnych prac rozwojowych i zbudowania wystarczających podstaw do dynamicznego wzrosty rynku kinowych ekranów LED.

Certyfikat DCI jest dowodem na potwierdzenie ostatnich osiągnięć firmy Unilumin na rynku ekranów kinowych. W przyszłości Unilumin zapewni ludziom lepsze otoczenie audiowizualne z wyższej jakości obrazami i wrażenia opowiadające zanurzeniu się w oglądanym filmie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1534376/image.jpg

Related Links

www.unilumin.cn



SOURCE Unilumin