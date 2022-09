Unilumin Sports e Manchester City Football Club continuam parceria global

Os campeões se deram as mãos novamente

SHENZHEN, China, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 20 de setembro de 2022, foi realizada a cerimônia de assinatura da cooperação estratégica entre a Unilumin Sports e o Manchester City Football Club, na sede do Unilumin Group em Shenzhen. Com base na cooperação estratégica global de 2021, as duas partes decidiram dar continuidade à parceria.

Scott Munn, CEO do City Football Group China, e Lin Mingfeng, CEO e presidente do Unilumin Group, participaram da cerimônia como representantes de ambos os lados e assinaram o acordo de cooperação.

Durante cinco temporadas da Premier League, o Manchester City Football Club ganhou o campeonato quatro vezes. Lin parabenizou, primeiramente, as conquistas excepcionais. Ele disse que foi um título difícil para o Manchester City Club, e que todos os jogadores, treinadores e membros da equipe fizeram grandes esforços. A cooperação entre as duas partes é, na verdade, a união entre dois campeões, uma vez que a Unilumin também é a campeã das telas de LED no setor de manufatura.

No ano passado, a Unilumin forneceu ao estádio do Manchester City Football Club, o Etihad Stadium, telas de LED de duas camadas, instaladas ao lado do campo, e o sistema de controle da partida.

Scott Munn, CEO do City Football Group China, parabenizou a continuidade da parceria global com a Unilumin. Ele declarou: "As cerimônias de abertura e fechamento das Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022 são fenomenais, e o sistema de telas de LED oferecido pela Unilumin é impressionante. Beneficiado pela inovação, tecnologia e soluções oferecidas pela Unilumin, o Manchester City Football Club assumiu o compromisso de melhorar a infraestrutura do estádio, o que mudou a exibição do conteúdo da competição por meio da tecnologia de LED. O Manchester City espera fazer cooperações e comunicações mais intensas com a Unilumin."

A Unilumin e o Manchester City se uniram novamente neste outono, aprofundando a cooperação global entre as duas partes. No futuro, a tecnologia de telas de LED oferecerá uma experiência visual imersiva para o público não só dentro, mas também fora dos estádios. Com a melhoria constante da solução de metavisão esportiva, a Unilumin criará novos cenários imersivos com tecnologia 3D sem vidro e xR para fãs do mundo todo, tornando os esportes um elo importante para os fãs e disseminando o espírito esportivo em todo o mundo.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co., Ltd foi listada na Bolsa de Valores de ShenZhen em 2011. A Unilumin estabeleceu centros de P&D na China, no Japão e nos Estados Unidos e ampliou suas redes de vendas e serviços para mais de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905407/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905408/image_2.jpg

FONTE Unilumin Group

SOURCE Unilumin Group