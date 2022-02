Unilumin unterstützt die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking 2022

Schon vor dem offiziellen Beginn hatte Zhang Yimou, der Leiter der Eröffnungsfeier, angedeutet, dass die Winterolympiade dieses Jahr ganz anders sein würde. Der Bühnenboden der Eröffnungszeremonie wurde von dem größten 8K-UHD-System für Bodendisplay beleuchtet, das es gibt, mit einer Gesamtfläche von 10.393 qm. Es war nicht nur überhaupt das größte der Welt, sondern auch das mit der modernsten Technologie.

Als exklusiver Partner von Team China in der LED-Branche war Unilumin stolz darauf, im Mai 2021 das Recht zu erhalten, die Marke Team China zu verwenden. Bei der Winterolympiade sind weitere Beleuchtungsprodukte von Unilumin zu sehen, z. B. die Beleuchtung der Vorbereitungsbüros in der Generalverwaltung für Sport, der Trainingszentren wie der Beijing-Wukesong-Arena, der Trainingszentren für Sportler und des Schwimmbads. Unilumin trägt seinen Teil dazu bei, die Sportler anzufeuern.

Damit wird eine lange Tradition der Zusammenarbeit zwischen Unilumin und dem Sport fortgesetzt. Seit 2014 hat Unilumin jede große Sportveranstaltung unterstützt, von der Winterolympiade in Sochi 2014 über die Olympischen Spiele in Rio 2016 und die FIFA-Weltmeisterschaften in Russland 2018 bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Unilumin hat auch andere in China veranstaltete Sportereignisse unterstützt, z. B. die Welt-Universitäts-Sommerspiele in Chengdu und die Asien-Spiele 2022 in Hangzhou. Unilumin war schon immer für die Athleten da, bei allen Spitzensportveranstaltungen in der ganzen Welt.

Kontakt: Estella Yan, [email protected]

